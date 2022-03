© Copyright : Sound Energy/Twitter

L’ONEE et la firme britannique Sound Energy ont décidé de prolonger de trois mois le délai pour satisfaire les conditions de l’accord contraignant de vente et d'achat de gaz de la concession de Tendrara, signé par les deux partenaires le 30 novembre 2021.

Sound Energy, société britannique spécialisée dans l’exploration de gaz et de pétrole, dont le siège se trouve à Londres, annonce, ce mercredi 9 mars 2022 dans un communiqué, qu’il a été décidé de prolonger de trois mois l’entrée en vigueur de l’accord signé en novembre dernier avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Cet accord, rappelons-le, prévoit la livraison par Sound Energy, qui détient la concession gazière de Tendrara dans l’Est du Maroc, au Gazoduc Maghreb-Europe (GME) d’un volume contractuel annuel allant jusqu'à 350 millions de mètres cubes de gaz naturel, pendant une période de dix ans.

Il consiste à extraire du gaz naturel via le forage de plusieurs puits de développement pour atteindre le débit journalier contractuel, traiter le gaz naturel produit à travers l’installation d’une unité de traitement de gaz naturel sur site, à laquelle les puits producteurs seront connectés, puis transporter le gaz traité via un nouveau gazoduc de connexion au GME, qui sera construit sur 120 km. La construction de cette bretelle sera faite dans le cadre de la concession détenue par Sound Energy et l’Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym).

Le délai supplémentaire de trois mois décidé par l’ONEE et Sound Energy doit permettre de satisfaire les conditions requises à l’entrée en vigueur effective du contrat signé entre Sound et l’ONEE. Ces conditions portent sur l'octroi de toutes les autorisations et permis nécessaires pour la construction des installations de gaz, et sur l'approbation finale de la décision d'investissement, par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et le ministère de l'Economie et des Finances.

Autres conditions requises: la conclusion d’un accord d’interconnexion entre Sound Energy avec la société en charge de l’exploitation du Gazoduc, et le démarrage des travaux de raccordement entre le gisement de Tendrara et le GME.

Selon le communiqué de Sound Energy, «des progrès ont été réalisés» ces trois derniers sur le volet du financement, et surtout sur celui de la préparation de l’accord sur le pipeline.

«Les progrès sur les différentes conditions au cours des 90 derniers jours sont encourageants pour tous, suscitant l'intérêt des partenaires financiers locaux et internationaux pour le financement. A ce titre, l'extension de l'accord de est la bienvenue», a déclaré Graham Lyon, président de Sound Energy, cité par le communiqué.

«Nous sommes ravis de la confirmation que le partenariat entre le Royaume-Uni et le Maroc, représentés par l’Onhym et Sound Energy fonctionne bien», a-t-il ajouté.

Une source proche du dossier avait confié, interrogée par Le360 dans un précédent article que le contrat de fourniture de gaz naturel à l’ONEE prévoit un délai de réalisation des travaux de 24 mois pour permettre le démarrage de la production, et ce, après la satisfaction de l’ensemble des conditions requises.