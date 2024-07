Gaz butane: une nouvelle plateforme de stockage à Mohammedia

La nouvelle cavité permet à la SOMAS de porter sa capacité totale de stockage à 310 000 tonnes, soit une augmentation de plus de 55%. Cette expansion stratégique répond, selon l’opérateur, à la demande croissante du marché et augmente l’autonomie nationale en gaz butane à plus de 40 jours.. Dr

La Société Marocaine de Stockage (SOMAS) vient de lancer récemment à Sidi Larbi (commune rurale de Sidi Moussa Ben Ali, Mohammedia) une quatrième cavité de stockage de gaz butane. Selon les données communiquées par l’opérateur gazier, cette dernière a mobilisé un investissement de 400 millions de dirhams, indique le magazine Challenge.

Concrètement, cette nouvelle cavité permet à la SOMAS de porter sa capacité totale de stockage à 310 000 tonnes, soit une augmentation de plus de 55%. Cette expansion stratégique répond, selon l’opérateur, à la demande croissante du marché et augmente l’autonomie nationale en gaz butane à plus de 40 jours.

«Dans le cadre de sa stratégie pour soutenir la transition énergétique nationale, la SOMAS ambitionne de développer davantage les capacités de stockage souterrain, renforçant ainsi la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement énergétique du Maroc», a déclaré Tawfiq Hamoumi, président du conseil d’administration de la SOMAS, cité par Challenge.

Ce projet ambitionne également de contribuer au développement économique et social de la ville de Mohammedia, et plus particulièrement, de la commune de Sidi Moussa Ben Ali, avec la création de près de 50 emplois directs et indirects, ainsi que des améliorations significatives des infrastructures locales.

«La SOMAS, qui a été fondée en 1974, s’est spécialisée dans la technique pointue de stockage en cavités souterraines salines, situées à 500 mètres de profondeur dans des gisements de sel. Ces installations permettent un stockage massif de GPL, conformément aux normes internationales strictes en matière de sécurité et d’environnement», lit-on encore.