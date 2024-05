Gaz butane: une hausse des prix affectant bien d’autres secteurs d’activité

Les effets de la décompensation partielle de la subvention de l’État sur le gaz butane, préalablement décidée et appliquée par le gouvernement depuis ce lundi 20 mai 2024, risquent de se répercuter bien d’autres secteurs d’activité.

Le gouvernement vient en effet d’adopter une augmentation de l’ordre de 2,50 dirhams sur le prix de la bouteille de gaz de 3 kg, et de 10 dirhams pour celle de 12 kg. Cette mesure fait craindre un effet domino, via une augmentation des prix sur d’autres produits de consommation courante, ce qui alimentera l’inflation, indique Les Inspirations Éco de ce mardi 21 mai.

Reportée plusieurs fois, cette décision aura un impact plus large, «inévitable, en raison de son caractère transversal», écrit le quotidien.

Interrogé par Les Inspirations Éco, Bouazza Kherrati, président de la Fédération marocaine des droits des consommateurs (FMDC), a déclaré «comprendre» cette décision, mais a tenu à émettre des réserves.

Le président de la FMDC a ainsi expliqué la Loi de finances 2024 a certes permis d’instaurer une décompensation progressive de la subvention de l’État sur le gaz butane, et son remplacement par un programme d’aides sociales directes, sur la base du principe d’un ciblage plus efficace des ménages les plus démunies, ce qui est, a-t-il estimé, «une solution louable».

Cependant, Bouazza Kherrati craint que «les consommateurs doivent s’attendre à une flambée des prix de plusieurs produits, qui seront directement touchés par cette hausse».

Il reste à espérer, a-t-il aussi expliqué, que l’alternative de l’effectivité des aides sociales directes permettra de ne pas davantage grever le pouvoir d’achat des consommateurs.

Se référant à des estimations de la direction de la concurrence, des prix et de la compensation, du ministère de l’Économie et des Finances, Les Inspirations Éco écrit que le gouvernement «a renforcé le programme d’aides sociales directes par un ensemble de programmes sociaux, dont le programme d’aides directes qui a ciblé en moyenne, à fin avril 2024, l’équivalent de 3,6 millions de familles, en plus de la généralisation de la couverture médicale, qui a couvert 4,2 millions de familles, en les faisant bénéficier de l’AMO Tadamon».

Le quotidien évoque aussi le programme d’aide au logement, qui cible 330.000 familles sur trois années, ainsi qu’une annonce d’une augmentation des salaires des fonctionnaires et des salariés dans les secteurs public et privé, conclusion des rounds du dialogue social ouverts au mois d’avril dernier, ce qui permettra d’améliorer le pouvoir d’achat de plus de 4 millions de familles marocaines.

Les marges résultant de la levée progressive des subventions sont, à ce titre, censées financer ces aides.