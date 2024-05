Voici le nouveau prix des bouteilles de gaz butane au Maroc, après la levée de la subvention

Dans un communiqué diffusé ce dimanche 19 mai 2024, le ministère de l’Économie et des Finances annonce le démarrage de la décompensation partielle du gaz butane, à partir du lundi 20 mai 2024. Le montant de la réduction de la subvention est de 2,5 dirhams pour la bonbonne de 3 kg et atteint 10 dirhams pour la bouteille de 12 kg. Par conséquent, le prix de la bonbonne de 3 kg va augmenter de 2,5 dirhams, passant de 10 à 12,5 dirhams. Celle de 12 kg verra son prix augmenter de 10 dirhams, passant de 40 à 50 dirhams.

Dans son communiqué, le ministère des Finances affirme que la décompensation du gaz butane intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre du programme d’aide sociale directe (ayant bénéficié à 3,6 millions de ménages jusqu’à fin avril dernier), basé sur le principe du ciblage direct et plus efficient des familles réellement dans le besoin grâce au Registre social unifié. Ce programme a été appuyé par une série de mesures à caractère social (soutien direct à l’habitat, la généralisation de la couverture médicale, la hausse des salaires dans le secteur public et le secteur privé, etc).

En outre, le gouvernement s’engage à poursuivre la réforme du système de protection sociale, encadrée par la loi-cadre 09-21, dont l’article 8 stipule que le financement du programme d’aide sociale directe se fera à travers le regroupement et la généralisation des différents programmes sociaux, outre la décompensation partielle de la Caisse de compensation, ajoute le communiqué, en rappelant que le gouvernement a réservé une enveloppe de 80 milliards de dirhams à l’horizon 2026 pour financer les différents programmes sociaux et les différentes mesures issues du dialogue social, notamment la revalorisation des salaires dans le secteur public et le secteur privé.