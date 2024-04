Gaz butane: pas d'augmentation des prix au 1er avril, l'Exécutif maintient le suspense

Report ou rétropédalage? Contrairement à ce qui était initialement prévu, il n’y aura pas de changement du prix de la bonbonne de gaz. Alors que la hausse de 10 dirhams, annoncée en octobre 2023 par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, devait prendre effet ce 1er avril, aucune augmentation n’a été actée.

Comme le rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du 2 avril, les professionnels du secteur ont déclaré qu’ils n’ont pas été notifiés par les autorités compétentes pour l’application des nouveaux tarifs.

Joint par le quotidien, le président de l’Association professionnelle des dépositaires grossistes du gaz de pétrole liquéfié, Mohamed Benjelloun, assure que les professionnels n’ont reçu aucune notification quant à une éventuelle augmentation du prix de la bonbonne de gaz.

D’après Mohamed Benjelloun, la liste des prix communiqués par le ministère de tutelle aux professionnels du secteur pour la période allant du 1er 30 avril 2024 ne comprend aucun changement de tarif, bien que le gouvernement s’était engagé à appliquer cette hausse à partir du 1er avril.

Selon le professionnel, le gouvernement semble vouloir éviter d’augmenter le prix de la bonbonne de gaz prisée par les ménages marocain en plein mois de ramadan. D’après lui, l’exécutif semble avoir renoncé à activer cette augmentation pour ne pas fragiliser davantage le pouvoir d’achat des Marocains.

Dans sa déclaration à Al Ahdath Al Maghribia, Mohamed Benjelloun assure que le gouvernement dispose de tous les leviers pour faire changer cette structure de prix et augmenter le prix de la bonbonne de gaz dès la fin du mois de ramadan. D’après lui, il s’agit d’une hypothèse parmi d’autres.

Pour rappel, l’augmentation du prix de la bonbonne du gaz avait été annoncée en octobre dernier par le chef du gouvernement devant les deux Chambres du Parlement. Elle fait partie d’un plan plus large visant à supprimer graduellement la subvention des prix du gaz butane en parallèle avec le lancement du registre social unifié et la mise en plan des aides directes au profit de plus de quatre millions de personnes.

Dans ce sens, l’exécutif avait expliqué que le prix réel de la bonbonne de gaz de 12 kilogrammes s’élève à 130 dirhams, soit plus de trois fois plus que le prix appliqué. L’écart couvert par la caisse de compensation s’élève ainsi à 90 dirhams.