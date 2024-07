Gaz butane: inauguration d’une cavité de stockage à Mohammedia pour un investissement de 400 millions de dirhams

Selon les données communiquées par la Société marocaine de stockage (SOMAS) à cette occasion, la nouvelle cavité, qui a mobilisé un investissement de 400 millions de dirhams, porte la capacité totale de stockage de l’entreprise à 310.000 tonnes, soit une augmentation de plus de 55%.

Cette expansion stratégique répond à la demande croissante du marché et augmente l’autonomie nationale en gaz butane à plus de 40 jours.

«Cet accomplissement témoigne des efforts déployés par la SOMAS pour le développement du secteur énergétique national», a souligné la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, dans une allocution à cette occasion, y voyant une réalisation qui cadre parfaitement avec la politique gouvernementale visant à renforcer les capacités de stockage des produits énergétiques, conformément aux hautes orientations du roi Mohammed VI.

Une croissance annuelle de plus de 3% en moyenne de la consommation de gaz butane en 2023

«Le gaz butane fait partie des produits énergétiques les plus consommés au Maroc, enregistrant une croissance annuelle de plus de 3% en moyenne. Sa consommation a atteint 3,2 millions de tonnes équivalent pétrole en 2023, représentant 26% de notre consommation nationale en produits pétroliers», a fait savoir Leila Benali.

Et d’ajouter: «Ces chiffres soulignent la pertinence de cette nouvelle capacité de stockage, renforçant le rôle stratégique de la SOMAS en tant qu’acteur clé dans le développement des infrastructures de stockage énergétique, contribuant ainsi à la sécurité énergétique du Royaume.»

«La SOMAS est honorée d’inaugurer sa quatrième cavité de stockage de gaz butane, témoignant de l’engagement de ses actionnaires envers l’avenir énergétique du Maroc», a déclaré le président du Conseil d’administration de la SOMAS, Tawfiq Hamoumi. «Dans le cadre de sa stratégie pour soutenir la transition énergétique nationale, la SOMAS ambitionne de développer davantage les capacités de stockage souterrain, renforçant ainsi la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement énergétique du Maroc », a-t-il ajouté, dans un mot prononcé à cette occasion.

«Cette expansion significative renforce notre capacité à assurer un approvisionnement stable et sécurisé en gaz butane, tout en soutenant la transition énergétique nationale, avec des solutions durables et innovantes», a noté, pour sa part, le directeur général de la société, Khalid Baghri. Parallèlement, a-t-il poursuivi, «ce projet contribue au développement économique et social de la ville de Mohammedia, et plus particulièrement, la commune de Sidi Moussa Ben Ali, avec la création de près de 50 emplois directs et indirects, ainsi que des améliorations significatives des infrastructures locales».

Fondée en 1974, la SOMAS s’est spécialisée dans la technique pointue de stockage en cavités souterraines salines, situées à 500 mètres de profondeur dans des gisements de sel. Ces installations permettent un stockage massif de GPL, conformément aux normes internationales strictes en matière de sécurité et d’environnement.