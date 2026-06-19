Economie

Frontex: le Maroc conforte son rôle de partenaire stratégique de l’Union européenne dans la maîtrise des flux migratoires

Le Maroc partenaire de premier plan de Frontex depuis plusieurs années.

Le rapport annuel 2026/2027 de Frontex dresse un constat favorable de l’action du Maroc sur le front migratoire. L’agence européenne souligne l’efficacité de la coopération entre Rabat et l’Union européenne, met en avant le rôle dissuasif des dispositifs marocains de prévention des départs irréguliers et estime que le Royaume demeure un acteur central de la stabilité migratoire en Méditerranée occidentale.

Par Mouhamet Ndiongue
Le 19/06/2026 à 14h10

Dans son Annual Risk Analysis 2026/2027, Frontex place le Maroc au cœur des dynamiques migratoires de la façade sud-ouest de l’Europe. L’agence européenne considère le Royaume comme un pays clé de transit et de départ vers l’Union européenne, tout en soulignant l’impact des mesures mises en œuvre par les autorités marocaines pour contenir les flux irréguliers.

Le rapport relève ainsi que la pression migratoire vers les îles Canaries a connu une forte contraction grâce à «l’intensification de la coopération entre les autorités espagnoles, l’Union européenne et les principaux États d’Afrique de l’Ouest». Parmi ces partenaires, le Maroc figure explicitement aux côtés de la Mauritanie et du Sénégal comme l’un des pays ayant contribué à la réduction des départs irréguliers sur cette route migratoire.

Cette reconnaissance s’inscrit dans une appréciation plus large du dispositif marocain de contrôle et de prévention. Frontex souligne que les activités menées par les autorités marocaines le long des côtes atlantiques et méditerranéennes exercent un effet dissuasif direct sur les tentatives de départ vers l’Europe. Selon l’agence, ces mesures compliquent l’accès aux réseaux de passeurs et renchérissent les coûts des opérations clandestines, réduisant ainsi leur attractivité.

Le rapport met également en lumière la solidité du partenariat entre Rabat et Bruxelles. Frontex estime que cette coopération consolidée devrait continuer à produire des effets opérationnels, notamment à travers un renforcement attendu des dispositifs de surveillance autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. L’agence précise que ces efforts concernent non seulement les espaces maritimes, mais également les frontières terrestres.

Lire aussi : Gestion des flux migratoires: pour l'agence européenne Frontex, le Maroc est un partenaire "fiable et solide" de l'UE

Au-delà de la dimension sécuritaire, le document présente le Maroc comme un acteur engagé dans la gestion régionale des flux migratoires. Si Frontex relève l’existence d’une présence migrante sur le territoire marocain ainsi qu’une augmentation des tentatives de franchissement des frontières terrestres vers les enclaves espagnoles, l’analyse de l’agence met surtout l’accent sur la capacité du Royaume à maintenir une pression relativement contenue sur ses frontières maritimes grâce à ses mécanismes de contrôle et de prévention.

L’évaluation globale de Frontex fait ainsi ressortir un constat: la question migratoire évolue dans un environnement régional marqué par l’instabilité au Sahel, l’évolution des routes migratoires et l’adaptation permanente des réseaux criminels. Dans cet environnement, le Maroc apparaît comme l’un des principaux piliers de la stratégie européenne de maîtrise des flux migratoires sur la façade occidentale de la Méditerranée.

À travers son analyse prospective, l’agence européenne attribue au Royaume un rôle déterminant dans la préservation de la stabilité migratoire régionale et dans la sécurisation des principales routes menant vers l’Union européenne, confirmant la place centrale qu’occupe désormais le partenariat maroco-européen dans l’architecture de gestion des frontières du continent.

Par Mouhamet Ndiongue
Le 19/06/2026 à 14h10
#Frontex#Maroc#Immigration#Union européenne#Ceuta#Melila#Méditerranée

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