Franchise Exhibition Morocco 2026: un franc succès pour cette 2ème édition

La deuxième édition de «Franchise Exhibition Morocco» s’est imposée, en l’espace de trois jours, comme un rendez-vous majeur pour les acteurs de la franchise. Accueilli à Casablanca, le salon a rassemblé 123 exposants, contre 84 lors de sa première édition, ce qui confirme une montée en puissance rapide et un intérêt croissant pour ce modèle entrepreneurial.

Pensé pour offrir une expérience professionnelle fluide, l’espace d’exposition a été entièrement repensé. Les stands, mieux structurés, ont permis des échanges intensifs entre enseignes, investisseurs et porteurs de projets. Plusieurs exposants ont enregistré des milliers de prises de contact, certains allant jusqu’à concrétiser des accords, avec des visites de locaux programmées dès la fin du salon. La présence de ministres et d’ambassadeurs est venue renforcer la dimension institutionnelle et internationale de l’événement.

Sur le plan digital, «Franchise Exhibition Morocco» a franchi un cap. Les réseaux sociaux de l’événement ont atteint plus de 11 millions de comptes, illustrant une stratégie de communication particulièrement efficace. Instagram a dépassé les 21.000 abonnés, tandis que LinkedIn et Facebook ont vu leurs audiences doubler. Une dynamique de co-création de contenu s’est installée, avec des centaines de vidéos produites par les organisateurs et les enseignes participantes, dont le traitement se poursuit encore.

L’impact du salon s’est également prolongé grâce à sa plateforme digitale, qui a enregistré 107.000 interactions entre participants, avec un taux d’engagement de 22%. Cet outil a facilité les mises en relation et contribué à prolonger les échanges au-delà du cadre physique de la foire.

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Pour la Fédération marocaine de la Franchise, organisatrice de l’événement, cette édition confirme l’ancrage du salon dans le paysage économique national et continental. Créée en 2002, la FMF fédère aujourd’hui plus de 120 enseignes et structure son action autour de trois axes: la formation, l’innovation et la représentation du secteur auprès des institutions.

«Suite au succès de la première édition, nous avons accéléré pour organiser cette deuxième édition, et aujourd’hui à Casablanca, nous sommes encore une fois surpris par le nombre de visiteurs et l’intérêt suscité», déclare Mohamed Elfane, président de la Fédération marocaine de la Franchise. «Entrepreneurs, jeunes, académiciens, salariés, tous se sont rués dès l’ouverture pour rencontrer plus de 120 marques marocaines et internationales», ajoute-t-il.

«C’est aussi une occasion de participer à des échanges avec des experts, des ministres, des dirigeants d’institutions publiques et des entrepreneurs ayant connu succès comme échecs. L’objectif est de transmettre et de dynamiser le secteur de la franchise», explique-t-il.

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Au-delà du bilan immédiat, la FMF affiche des ambitions à long terme pour le secteur. «Nous avons aujourd’hui 800.000 entreprises dans le commerce, les services et l’industrie traditionnelle. Pourquoi ne pas viser 1000 grandes marques fortes et, à terme, 1,5 à 2 millions d’entreprises évoluant sous leur enseigne?», s’interroge Mohamed Elfane.

Fort d’une affluence estimée entre 5.000 et 6.000 visiteurs par jour, le salon semble désormais dépasser le stade de l’essai. «Une première édition réussie pouvait être perçue comme un coup de chance. Aujourd’hui, cette deuxième édition confirme que le Marocain veut se développer en mode franchise», affirme-t-il.

Reste désormais à consolider cet élan. «C’est à nous, ainsi qu’aux institutions publiques, de mettre en place les mécanismes nécessaires pour accompagner ces entrepreneurs, qu’ils soient déjà lancés ou qu’ils souhaitent intégrer ce modèle», insiste-t-il. «L’ambition est claire: faire du Maroc un hub de la franchise pour l’Afrique et le Moyen-Orient», conclut-il.