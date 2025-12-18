Fitch Ratings relève la notation long terme d’Attijariwafa bank à BB+

Selon Fitch, cette décision s’appuie notamment sur l’évolution du profil financier du groupe, la performance observée, l’amélioration de certains indicateurs de qualité des actifs, le renforcement progressif des ratios de capitalisation ainsi qu’un cadre de gestion des risques jugé adéquat, indique la banque dans un communiqué.

L’agence mentionne également la position distinguée d’Attijariwafa bank sur son marché domestique et la diversification géographique de ses activités. Ceci dans un cadre de stabilité de l’environnement macroéconomique au Maroc, soutenue par la mise en œuvre de projets d’infrastructures d’envergure.

La perspective stable reflète l’anticipation par Fitch d’un maintien du profil de risque et des équilibres financiers du groupe à moyen terme.