Fitch Ratings relève la notation long terme d’Attijariwafa bank à BB+

Le siège d'Attijariwafa bank, à Casablanca.

Fitch Ratings a annoncé le relèvement de la notation de défaut à long terme d’Attijariwafa bank (en devises locale et étrangère) de «BB» à «BB+», assortie d’une perspective stable. L’agence a également relevé la note de viabilité (Viability Rating) de la banque de «bb» à «bb+».

Par La Rédaction
Le 18/12/2025 à 09h50

Selon Fitch, cette décision s’appuie notamment sur l’évolution du profil financier du groupe, la performance observée, l’amélioration de certains indicateurs de qualité des actifs, le renforcement progressif des ratios de capitalisation ainsi qu’un cadre de gestion des risques jugé adéquat, indique la banque dans un communiqué.

L’agence mentionne également la position distinguée d’Attijariwafa bank sur son marché domestique et la diversification géographique de ses activités. Ceci dans un cadre de stabilité de l’environnement macroéconomique au Maroc, soutenue par la mise en œuvre de projets d’infrastructures d’envergure.

La perspective stable reflète l’anticipation par Fitch d’un maintien du profil de risque et des équilibres financiers du groupe à moyen terme.

#Attijariwafa Bank#Banque#fitch#Maroc

Côte d’Ivoire. 43e mission multisectorielle du Club Afrique Développement: Attijariwafa bank n’est pas seulement financeur mais assembleur d’écosystèmes

Excellence académique, employabilité et innovation: Attijariwafa bank et le Groupe ISCAE concluent un partenariat stratégique

Attijariwafa bank inaugure son 25ème centre «Dar Al Moukawil» à Dakhla

Attijariwafa Bank inaugure son nouveau centre Dar Al Moukawil à Errachidia

