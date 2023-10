Finéa lance sa nouvelle offre de crédit d’investissement «Tamwil Istitmar+»

Conçue spécialement pour les TPME marocaines intervenant dans la commande publique et opérant dans les secteurs du BTP, des fournitures et des services, cette nouvelle solution de financement vise à renforcer leurs capacités opérationnelles et faciliter davantage leur accès aux marchés publics, souligne Finéa dans un communiqué.

La solution de financement «Tamwil Istitmar+» s’inscrit dans le cadre de la démarche continue de la filiale du groupe CDG visant à soutenir le développement des TPME nationales et à stimuler les opportunités économiques. Elle leur permettra de financer efficacement leurs projets d’investissement et de développer leur expertise, tout en renforçant leur compétitivité sur la commande publique, sjoute la même source.