Institut Groupe CDG: les enjeux de la responsabilité sociale des entreprises au cœur des débats

L’Institut Groupe CDG a organisé, le jeudi 12 octobre, un webinaire dont l’objet était d’explorer les enjeux de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et expliquer pourquoi il est devenu essentiel pour chaque entreprise de l’intégrer dans sa stratégies, indique l’Institut Groupe CDG via un communiqué. Le webinaire a permis aux invitées opérant dans différents secteurs de mettre en évidence des réussites dans ce domaine, à travers des témoignages et des exemples concrets de bonnes pratiques.

Pour gagner en performance, Mouna Zouaoui, Chef de service Organisation & Risques de Novec a ainsi avancé que «la démarche RSE devrait être structurée autour d’une vision et des valeurs communes», préconisant d’intégrer davantage les critères RSE dans les cahiers des charges et d’y allouer un budget suffisant.

Housna Medaghri Alaoui considère pour sa part la RSE «comme une réelle opportunité pour toute entreprise de se positionner à l’international, nouer des partenariats, attirer de nouveaux investisseurs et améliorer sa proposition de valeur».

Dans cet esprit, Lamiae Rhissassi, directrice Organisation et Risques de MedZ, pose la question du coût que pourrait impliquer le non-engagement des entreprises en matière de RSE, affirmant que les risques encourus sont non négligeables puisqu’il s’agit de risques de perte d’image, de réputation et de compétitivité, de perte d’opportunités commerciales et du soutien des parties prenantes, au vu des pressions qu’elles exercent sur les entreprises pour adopter les pratiques RSE, mais aussi un accès plus difficile au financement qui peut freiner la croissance économique.

L’engagement doit aussi être motivé par une conviction personnelle. Nour El Houda El Hammoumi appuie cet argument par le fait que la RSE est «une conviction intime, tributaire d’une prise de conscience individuelle et d’une appropriation au sein des sphères décisionnelles, devant être mise au service d’un meilleur collectif. Il s’agit d’une démarche vertueuse qui, si elle est employée à bon escient, se révèle être un levier indéniable de croissance».

Les intervenantes ont saisi cette occasion pour mettre en avant quelques actions RSE déployées par leurs différentes structures et les impacts qu’elles ont eus sur les trois piliers du développement durable que sont l’environnement, l’économique et le social. La même source précise qu’à travers ses différentes branches d’activité, le Groupe CDG a fait du développement durable un véritable pilier de sa stratégie. Cette dernière s’aligne sur les Objectifs de développement durable adoptés par l’ONU en 2015, et les principes de la Stratégie nationale de développement durable adoptée par le Maroc en 2017. Cet engagement s’est matérialisé par la mise en place par la CDG d’une charte de développement durable Groupe couvrant l’ensemble de ses activités et métiers.