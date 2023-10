À Marrakech, la CDG organise l’Assemblée annuelle du Club international de financement pour le développement

Le Club international de financement pour le développement (IDFC), regroupant les 26 principales banques de développement nationales et régionales, dont la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), s’est réuni pour son Assemblée annuelle, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI tenues à Marrakech.

Organisée par la CDG, cette assemblée a été marquée par les élections du comité de pilotage et de la présidence du club. Elle a également été l’occasion de revoir le programme de travail de l’IDFC, reflétant ainsi ses engagements collectifs dans l’atteinte des objectifs de développement durable, indique un communiqué de la CDG.

Depuis 2011, l’IDFC a réalisé une cartographie périodique des contributions des institutions membres à la finance verte. En 2022, ses membres ont déclaré des engagements d’un montant record de 288 milliards de dollars US, en augmentation de 29% par rapport à 2021. Au total, leurs engagements en matière de financement vert ont dépassé 1.500 milliards de dollars US, depuis la signature de l’Accord de Paris en 2015.

Le financement de l’atténuation a atteint le niveau le plus élevé à ce jour (245 milliards de dollars), en augmentation de 31% par rapport à 2021. Le financement de l’adaptation a également atteint un niveau record, avec une augmentation de 52%, s’élevant ainsi à 31,6 milliards de dollars US.

L’augmentation du financement de l’adaptation fait suite à l’engagement, pris par ses membres, d’augmenter leur financement en faveur de l’adaptation dans le cadre de l’état d’ambition de l’IDFC (en 2021). Dans l’ensemble, plus de la moitié des membres (14) ont augmenté leurs engagements verts en 2022, retrouvant ou dépassant les niveaux d’avant la pandémie. Le financement des projets de biodiversité est resté stable en 2022, avec un total de 18,2 milliards de dollars US.

Pour la quatrième année consécutive, l’IDFC animera un pavillon dans la zone bleue de la COP28, qui se tiendra, à Dubaï, du 30 novembre au 12 décembre prochain. Des thèmes clés émergent dans le cadre du financement de la lutte contre le changement climatique, principalement l’énergie, la biodiversité, la déforestation et l’alignement sur les objectifs de Paris.