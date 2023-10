À Marrakech, les journalistes internationaux saluent l’organisation réussie des Assemblées annuelles BM-FMI

L’organisation exceptionnelle par le Maroc des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fond monétaire international (FMI), de retour en Afrique 50 ans après l’édition de Nairobi, au Kenya, a été grandement saluée par les journalistes présents sur place. Interrogés par Le360, les représentants des médias internationaux ont unanimement vanté la qualité et la minutie de la préparation de cet événement.

Le choix du Maroc en tant que pays hôte a été jugé pertinent pour porter la voix de l’Afrique et mettre en avant ses talents et son savoir-faire, avec des installations modernes et une logistique impeccable pour accueillir un événement d’une telle envergure.

«C’est une véritable fierté pour nous, journalistes africains, de prendre part à cet événement au Maroc (…). Nous ne pouvons que saluer le pays hôte pour avoir tenu sa promesse et organisé cet événement dans les meilleures conditions», a souligné le correspondant de l’Agence de presse congolaise. Pour ce journaliste, ces assemblées ont permis de renforcer la voix de l’Afrique sur la scène internationale et permettront à l’avenir d’attirer davantage de partenaires multilatéraux vers les pays émergents.

Les journalistes présents à Marrakech ont également souligné l’hospitalité marocaine et l’accueil chaleureux offert à tous les participants, ce qui a permis d’instaurer une atmosphère positive tout au long de la semaine.

«C’est la première fois que je couvre cet événement en dehors des États-Unis et de l’Europe. J’ai été très surprise et très heureuse par l’organisation marocaine. C’est parfait, l’emplacement est magnifique, Marrakech est une ville très charmante. J’ai été beaucoup surprise par l’honnêteté des gens aussi. J’ai perdu mon sac et mon téléphone à deux reprises et je les ai retrouvés, c’est magnifique», a témoigné la correspondante de l’Agence de presse italienne.

Cet événement, qui a pris fin ce dimanche, a été le théâtre de discussions cruciales sur l’économie et la finance mondiales. Des sujets clés pour l’avenir ont été au cœur du débat, notamment la stabilité financière, le financement du développement, le niveau d’endettement des pays émergents, la réduction de la pauvreté et les nouveaux défis climatiques.

«Cela fait dix ans que je couvre les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, mais c’est ma première fois dans un pays africain. Je passe de très bons moments à Marrakech, la vie est bien plus animée qu’à Londres, surtout le soir», s’est émerveillé de son côté la correspondante du journal britannique The Telegraph.

Et d’ajouter: «Les discussions ont été très intéressantes, nous avons suivi les débats avec beaucoup d’intérêt, que ce soit lors des discussions sur l’économie britannique ou sur des sujets abordant l’économie mondiale dans son ensemble.»