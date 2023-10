Découvrez les coulisses de l’organisation des Assemblées annuelles BM-FMI à Marrakech

L'un des plus grands chapiteaux des Assemblées annuelles BM-FMI, aménagées et décorées avec des zelliges et de l'artisanat marocain.

Le Maroc a relevé le défi de l’organisation des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) à Marrakech, d’après le président de la BM, Ajay Banga, et la directrice générale du FMI, Kristina Georgieva.

Pour réussir ce gros challenge, le Royaume a mis les petits plats dans les grands, en déployant d’importants moyens logistiques pour aménager le gigantesque site de Bab Ighli. A la manœuvre, l’agence événementielle marocaine Avant Scène, qui a réalisé 80% du projet. Elle y travaille depuis plus de deux ans, en étroite collaboration avec le ministère de l’Économie et des finances et les deux institutions de Bretton Woods.

Quatre quartiers abritant plus de 80 chapiteaux

«Nous avons travaillé sur une superficie de 40 hectares pour aménager ce terrain qui était vide. D’abord de janvier à mai avec l’installation des branchements électriques, les voiries et réseaux divers (VRD), ensuite le montage des structures, des espaces de conférences, etc. à partir de mai», explique Malika Berkia, directrice générale de l’agence.

Ses équipes ont aussi assuré l’accueil des participants, la partie broadcast streaming, l’aménagement des différents bureaux, l’aménagement des business centers et toute la partie exploitation de l’événement. «Pendant une semaine, nous avons eu à préparer plus de 100 conférences par jour, en assurant l’aménagement mobilier, le volet technique, le son, la lumière et la vidéo, et les changements de set-up», détaille-t-elle.

A Bab Ighli, on se croirait dans un lieu de vie, tellement les espaces sont bien agencés. Le site est scindé en quatre quartiers: Gharb (vert clair), Atlas (rouge), Sahara (jaune sable) et Bahr (bleu marine). Ces compartiments abritent plus de 80 chapiteaux d’une superficie de plus de 50.000 m², dont une soixantaine aménagée en espaces de conférences avec des décorations marocaines dans certaines salles, pour accueillir toutes les sessions de ce rendez-vous du gotha mondial de la finance et de l’économie.

La «Master Control Room», le poste de commandement des opérations

Plus de 300 sanitaires pour femmes et hommes, y compris les personnes à mobilité réduite, et plus de 1.200 climatiseurs, dont plus de 700 splits muraux, ont été déployés.

Pour avoir une vue d’ensemble sur tout ce qui se passe dans les chapiteaux, voire au-delà, il faut se rendre à la «Master Control Room», un véritable poste de commandement, dont l’accès est interdit au public et où sont supervisées toutes les images captées par les 200 caméras placées dans les salles.

«Les signaux de tous les enregistrements des différents échanges et conférences reviennent ici et sont ensuite vérifiés et retravaillés qualitativement, avant d’être redistribués à travers le monde à plus de 1.000 journalistes pour mettre à leur disposition ces contenus, en coordination avec le ministère des Finances», affirme Malika Berkia.

Bien évidemment, cet immense travail a nécessité la mobilisation d’importantes ressources humaines et matérielles. «L’agence a mobilisé plus de 1.200 personnes, dont plus de 150 qui travaillent sur le projet en exploitation, ainsi que des hôtesses et des femmes de ménage, pour respecter le cahier des charges très précis qui lui a été confié, en coordination avec la Banque mondiale et le FMI. Nous avons aussi déployé 80 semi-remorques de matériel audiovisuel pour assurer la couverture de cet évènement.»

Pour Malika Berkia, ce fut un honneur d’assurer l’organisation et la couverture de ces assemblées annuelles, qui se sont ainsi déroulées pour la deuxième fois en Afrique depuis cinquante ans. Un challenge réussi grâce à l’expérience de son agence. «Il y a une vraie expertise événementielle au Maroc. On a eu l’occasion d’organiser des événements internationaux depuis plusieurs années maintenant», souligne-t-elle.

«Le Maroc est un pays qui accueille beaucoup d’événements internationaux. Donc c’est une vraie fierté pour nous d’avoir pu gérer l’organisation de cette conférence qui est un des plus gros événements institutionnels organisés dans le monde», se réjouit notre interlocutrice, tout sourire.