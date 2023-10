Nadia Fettah signe un accord de coopération d’un montant d’un milliard de dollars avec la Banque africaine d’import-export

La ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah, et Benedict Oramah, président d’Afreximbank, lors de la signature du mémorandum d'entente, ce samedi 14 octobre 2023 à Marrakech.

Le Maroc renforce sa collaboration avec la Banque africaine d’import-export (Afreximbank). Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, et Benedict Oramah, président d’Afreximbank, ont paraphé, ce samedi 14 octobre à Marrakech, un mémorandum d’entente visant à consolider les relations de coopération entre le Maroc et l’Institution.

Dans un communiqué, le ministère précise que ce mémorandum d’entente, portant sur un montant d’un milliard de dollars, «définit les domaines prioritaires de coopération entre l’Afreximbank et ses partenaires marocains, notamment, en ce qui concerne le financement et la promotion du commerce intra et extra africain, le financement de projets et l’assistance technique».

D’après Nadia Fettah, cette signature «confirme l’engagement continu du Royaume en faveur du développement de l’Afrique, conformément à la vision de Sa majesté le Roi, en matière de promotion de la coopération Sud-Sud».

Créée en 1993 à Abuja, au Nigeria, Afreximbank est une institution financière africaine dont l’objectif principal est de faciliter, promouvoir et développer les échanges commerciaux intra et extra-africains à travers une palette de produits de financement et de garantie.