Le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Khalid Safir, à Rabat le 24 novembre 2026. (Y.Mannan/Le360)

Le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) Khalid Safir a présidé une rencontre sur le thème «Mobiliser l’épargne pour le financement de la souveraineté» à laquelle ont pris part Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie et des Finances, Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, et Chakib Benmoussa, Haut-commissaire au plan (HCP).

Pour Khalid Safir, ce taux d’épargne de 31,1% est supérieur à la moyenne internationale qui est de 26% du PIB. «Notre épargne nationale repose sur le court terme et notre ferme ambition consiste à assurer une épargne de longue durée».

Selon le HCP, l’épargne nationale brute a atteint 535,6 milliards de dirhams en 2025 (31,1% du PIB), contre 473,9 milliards en 2024 (29,4% du PIB) et 414,8 milliards en 2023 (27,9% du PIB). Quant aux dépôts bancaires des ménages, ils ont atteint 935 milliards de dirhams à fin 2025 (+4,5% sur un an) soit environ 79% de leur patrimoine financier.

Selon des conférenciers, une part importante des ménages marocains reste «confrontée à des revenus irréguliers, à l’endettement ou à l’épargne informelle (prêts familiaux, tontines)», tandis que l’épargne nationale globale inclut également les entreprises et les administrations publiques.

Créée en 1959, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) exerce, selon une documentation, «une mission essentielle à savoir sécuriser les ressources qui lui sont confiées, en assurer une gestion responsable et veiller à la pérennité des engagements à long terme».

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En 2025, ses dépôts ont progressé de 9% pour atteindre près de 181 milliards de dirhams. Dans son allocution, Fouzi Lekjaa a estimé lors du colloque que pour financer la souveraineté nationale il est impératif de «moderniser la collecte, allonger la maturité de l’épargne, la canaliser vers l’investissement et soutenir les territoires».

Il faudra mobiliser, à l’horizon 2030, au moins 12 milliards de dirhams par an pour les régions. Cette mobilisation de fonds devrait commencer dès 2027, a-t-il affirmé.

Abdellatif Jouahri a confirmé que le Maroc a atteint un taux d’épargne de 31,1% du PIB en 2025, contre une moyenne mondiale de 26%. Mais, selon lui, le pays fait face à un besoin de financement d’environ 42 milliards de dirhams, soit 2,5% du PIB et à une baisse de la capacité d’épargne des ménages dont seuls 2,8% déclarent pouvoir épargner en 2026, avec une dette des ménages à 27% du PIB, d’où «l’importance de la stabilité des prix, de la préservation du pouvoir d’achat, de l’épargne productive et de l’inclusion financière».