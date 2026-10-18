Face aux mutations technologiques, la leçon de lucidité de Moulay Hafid Elalamy
Revue de presseL’ancien ministre de l’Industrie s’est livré à un plaidoyer sans concession sur l’avenir du modèle économique marocain. Entre mises en garde contre l’impact de l’IA sur l’emploi, retours d’expérience sur ses propres échecs et conseils incisifs pour la transmission des entreprises familiales, Moulay Hafid Elalamy a esquissé les contours d’une gouvernance moderne et pragmatique, indispensable pour affronter la concurrence internationale. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Économiste.