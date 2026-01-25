Élevage caprin: à Jerada, un projet pilote pour l’intégration économique des femmes rurales

Chèvres de la coopérative féminine à Laaouinate, dans la province de Jerada, élevées dans le cadre du projet de développement rural. (M.Chellay/Le360)

À Laaouinate, dans la province de Jerada, un projet inédit voit le jour au profit des femmes rurales. Pour la première fois dans la région une coopérative féminine spécialisée dans l’élevage caprin et la transformation du lait a été mise en place, avec pour objectif de créer des opportunités économiques durables pour les femmes.

Mis en œuvre au douar El matr, le projet a pris son envol avec la remise de 80 chèvres à la coopérative féminine Ad-Dahr Al Abyad , regroupant 30 femmes. Cette initiative entièrement féminine constitue une expérience pilote à l’échelle régionale et pourrait servir de modèle pour d’autres communes de l’Oriental.

Selon Rabia Lamghalfi, trésorière de la coopérative, ce soutien marque une étape importante pour les bénéficiaires, en leur offrant la possibilité de passer d’une activité restreinte à un projet productif encadré. «Ce projet nous a permis de démarrer une activité génératrice de revenus. La remise des chèvres et de l’alimentation représente un appui précieux pour les femmes de la région», indique-t-elle.

Dans une déclaration pour Le360, elle explique que le ministère de l’Agriculture a assuré la donation des chèvres ainsi que de l’alimentation animale, tout en accompagnant la coopérative dès les premières étapes du projet, notamment sur le plan technique et organisationnel. Cet encadrement a permis aux femmes de démarrer l’activité dans des conditions optimales et avec une meilleure visibilité sur l’avenir du projet.

Lire aussi : Province de Jerada: à Lamrija, le calvaire hivernal des nomades face à un froid glacial

Parallèlement, une unité de transformation du lait a été construite dans la commune de Laaouinate par le Conseil provincial de Jerada. Cette unité permettra aux femmes de transformer le lait produit en différents dérivés, notamment le fromage et les produits laitiers locaux, tout en respectant les normes d’hygiène et de qualité.

Pour sa part, Abdelrahmane Anflous, directeur provincial de l’Agriculture à Jerada, précise que ce projet s’inscrit dans le cadre du programme «Ihyae» et s’aligne avec les objectifs de la stratégie «Génération Green», notamment en matière d’intégration économique des femmes rurales. Il souligne que «la chèvre alpine a été choisie pour sa capacité de production laitière élevée, ce qui permettra d’assurer une production régulière et rentable pour les bénéficiaires».

Le projet repose sur un partenariat entre la Direction provinciale de l’agriculture et le Conseil provincial de Jerada. Il vise à accompagner les femmes à toutes les étapes, depuis l’élevage des chèvres jusqu’à la transformation du lait, en passant par la formation, l’encadrement et le suivi technique.

Grâce à cette initiative, les femmes membres de la coopérative participent désormais à l’ensemble du processus de production. Elles assurent la traite, la collecte du lait et sa transformation au sein de l’unité dédiée, ce qui leur permet de valoriser leur production localement, de renforcer leur autonomie et d’améliorer leurs revenus.