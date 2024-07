Développement rural: la région d’Oulmès va édifier une unité de distillation de la lavande

Mohamed Chrourou, président de la commune d'Oulmès et député du Parti authenticité et modernité (PAM) à la Chambre des représentants, le 26 juillet 2024. (Y.Mannan/Le360)

«Nous nous préparons à conclure une convention avec le ministère de l’Agriculture pour réaliser cette unité de distillation en vue de fabriquer des parfums et autres produits», a affirmé Mohamed Chrourou, le président de la commune d’Oulmès dans une déclaration pour Le360.

S’exprimant à la veille de l’organisation du 8ème Festival agricole de la ville d’Oulmès, qui se tient du 27 au 30 juillet 2024-, ce député du Parti authenticité et modernité (PAM) a rappelé que la lavande est cultivée dans la région sur une superficie totale de 3.000 hectares.

Les dérivés de cette plante, rappelle cet élu, contribuent à la cicatrisation médicale, soulagent les piqûres d’insectes et les coups de soleil. De plus, la lavande offre l’un des parfums les plus complexes et équilibrés en aromathérapie. On dit aussi, selon une documentation, que «l’odeur de l’huile de lavande peut aider à soulager l’anxiété en calmant et revitalisant les sens».

La région d’Oulmès est une des rares régions au Maroc où la lavande est cultivée. À propos du festival, Mohamed Chrourou a indiqué que le programme comprend un concours pour les meilleurs bovins de la race rouge -une espèce de la région- ainsi que des compétitions de fantasia auxquelles participeront quelque 600 cavaliers et des concours folkloriques dédiés à 36 troupes d’Ahidouss.