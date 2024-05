Économie numérique: Ewane crée une filiale sénégalaise pour gérer le Parc des technologies numériques de Dakar

Fès Shore, l'un des parcs développés et gérés par Ewane Assets, filiale du groupe CDG.

Ewane Assets, filiale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), va créer «Ewane Africa», filiale de droit sénégalais d’un capital équivalent à un million d’euros, pour le développement et la gestion du Parc des technologies numériques - Senegal Connect Park de Dakar. Un décret signé par le Chef du gouvernement, publié au Bulletin officiel du 6 mai 2024, l’autorise à créer cette société qui entend, d’une manière générale, mettre en œuvre la vision liée à la coopération Sud-Sud.

Ewane Africa devra payer 15 millions d’euros de droit d’accès pour exploiter le site dakarois pour une durée de 25 ans. Elle se chargera de la mise en place des infrastructures dans les zones à développer, gérer ce parc des technologies du numérique et entretenir les équipements, promouvoir et commercialiser les zones d’activités actuelles et futurs de ce parc.

Cette initiative permettra d’élargir le réseau de centres d’affaires d’Ewane Assets et de fournir des services aux clients de la société qui souhaitent étendre leurs services en Afrique subsaharienne, tout en créant des opportunités commerciales pour les autres filiales du groupe CDG, indique le décret qui cite le groupe.

À noter que le Parc des technologies numériques - Senegal Connect Park est sis sur une superficie de 25 hectares, pour un coût de 46 milliards de francs CFA (environ 70 millions d’euros). Cette plateforme est composée de trois tours de sept étages, de centres, d’espaces et de bureaux équipés.

À rappeler qu’Ewane Assets est une foncière dédiée à l’immobilier locatif professionnel, aux business parcs et aux plateformes industrielles intégrées (P2I) Offshoring. Elle émane de la fusion de Casanearshore SA, Technopolis Rabatshore SA et Nemotek Technologie SA, qui a été initiée par MEDZ dans le cadre de ses nouvelles orientations stratégiques, visant à consolider les parcs immobiliers locatifs consacrés à l’offshoring. Elle possède 4 parcs: Casanearshore, Technopolis, Fès Shore et Oujda Shore.