Fès Shore: Ewane signe des conventions d’installation avec Capgemini Engineering et CNEXIA

Lors de la cérémonie de signature des conventions d'installation de Capgemini Engineering et CNEXIA au parc Fès Shore, signées par les deux entreprises avec Ewane, la région Fès-Meknès, la Wilaya de Fès et le Centre régional d’investissement de la région Fès-Meknès, le mercredi 22 novembre 2023.

Le parc Fès Shore accueillera bientôt deux nouvelles entreprises internationales: Capgemini Engineering, leader mondial des services d’ingénierie et de recherche et développement, et CNEXIA, filiale d’un groupe canadien opérant dans les télécoms et les médias. Ces deux implantations sont le fruit d’une convention de partenariat signée, ce mercredi 22 novembre, par les deux entités avec Ewane, filiale du groupe CDG spécialisée dans l’immobilier locatif tertiaire, la région Fès-Meknès, la Wilaya de Fès et le Centre régional d’investissement (CRI) de la région Fès-Meknès.

Déjà présent à Casanearshore, Capgemini Engineering ouvrira un nouveau centre de services à Fès Shore. CNEXIA, qui dispose déjà de bureaux au parc Technopolis de Rabat et à Fès Shore, inaugurera pour sa part de nouveaux centres de services dans la zone fassie.

«En vertu de ce partenariat, Capgemini Engineering et CNEXIA bénéficieront d’une subvention de la région Fès-Meknès à hauteur de 2 millions de dirhams, afin de financer la réalisation des travaux d’aménagement de plateaux de bureaux. En contrepartie de cette subvention, les entreprises s’engagent à créer 100 emplois à minima dans un délai de 2 ans», précise un communiqué diffusé par Ewane.

Présent dans plus de trente pays, Capgemini compte plus de 55.000 ingénieurs parmi ses collaborateurs, et opère dans nombre de secteurs de pointe, dont l’aéronautique, l’aérospatiale, la défense, le naval, l’automobile, le ferroviaire, les infrastructures, le transport ou l’énergie. Quant à CNEXIA, son activité est basée sur la gestion de la relation client, les services digitaux, le développement web et le support IT.

4.000 emplois créés et taux d’occupation de 80%

Fès Shore, d’une superficie de 22 hectares, abrite des plateaux de bureaux et de services bâtis sur 30.000 m2 et prêts à l’emploi répondant aux normes internationales. Elle offre aux entreprises la possibilité «de bénéficier d’un parc privé intégré et parfaitement sécurisé, assorti de services d’accompagnement performants qui répondent aux besoins des investisseurs et d’un cadre législatif incitatif», selon Ewane.

D’après la filiale de la CDG, ce parc, qui a nécessité un investissement de 340 millions de dirhams, a permis la création de 4.000 emplois et dispose aujourd’hui d’un taux d’occupation de 80%. Il sera bientôt étendu avec le lancement de la troisième parcelle de 15.000 m2, pour un investissement de 120 millions de dirhams, avec l’objectif de permettre la création de 2.000 emplois.

Ce parc a pour principaux objectifs de mettre en place un espace intégré dédié aux activités de services informatiques, de traitement de données et de processus métiers et de développer de nouveaux métiers porteurs de valeur ajoutée. «Fès Shore offre aux entreprises un bassin riche en capital humain qualifié, grâce à la présence au sein de la région Fès-Meknès de 5 universités, 266 établissements de formation professionnelle et d’écoles d’ingénieurs, faisant de la région le premier pôle universitaire du pays», souligne la filiale de la CDG.