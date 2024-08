Eau potable: Safi entièrement approvisionnée grâce au dessalement

Lancée en 2022, la station de dessalement de l’eau de mer de Safi a permis de fournir 40 millions de m3 d’eau par an, dont 15 millions de m3 pour la ville, assurant ainsi l’approvisionnement progressif de Safi en eau depuis août 2023, et la satisfaction à 100% de ses besoins en février 2024.

C’est ce qu’on peut lire dans les colonnes du quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 27 août. À l’horizon 2026, le volume d’eau dessalée à l’échelle de la ville de Safi devrait atteindre 30 millions de m3 par an et 20 millions de mètres cubes pour l’usage industriel, dans la perspective d’approvisionner l’ensemble de la région de Marrakech-Safi.

Cette initiative permet de réduire la pression sur les ressources en eau au niveau du bassin d’Oum Er Rbia. «Le processus de dessalement de l’eau de mer dans cette station, qui a été construite pour un coût total estimé à 2,8 milliards de dirhams commence par le pompage de l’eau de mer de la source directement vers l’unité de dessalement. S’en suit un prétraitement où l’eau de mer passe à travers des filtres en céramique pour éliminer les grosses impuretés, puis d’une étape de filtration supplémentaire à l’aide de filtres à disques et de filtres à cartouches pour se débarrasser des impuretés fines», explique le quotidien.

Ceci, avant d’utiliser la technologie de l’osmose inverse en pressurisant l’eau à travers des membranes spéciales qui séparent les sels et les minéraux pour obtenir une eau douce qui est reminéralisée pour garantir son équilibre et son aptitude à la consommation humaine, jusqu’à ce que l’eau potable soit pompée dans les réseaux de distribution locaux pour être mise à la disposition de la population bénéficiaire.

«Pour répondre aux défis posés par la problématique de l’eau, plusieurs chantiers stratégiques ont été lancés dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI) pour une durée d’exécution allant de 2020 à 2027 et un coût initial de 115 milliards de dirhams», rappelle Les Inspirations Eco.

Ce programme a concerné, entre autres, la réalisation de 9 nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer pour une capacité globale de 202 Mm3/an pour sécuriser l’alimentation en eau potable de la population des villes d’Agadir, Safi, Al Jadida, Al Hoceima, Laâyoune. Il a aussi porté sur le lancement des travaux de 6 stations de dessalement pour une capacité globale de 360 Mm3/an pour sécuriser principalement l’alimentation en eau au niveau de Casablanca, Marrakech, Sidi Ifni, Dakhla, Settat, Berrechid, Khouribga, Ben Guérir et Youssoufia.

«De plus, un nouveau programme important de 8 stations de dessalement de l’eau de mer d’une capacité globale de plus de 1,13 milliards m3/an sera lancé incessamment pour sécuriser l’alimentation en eau potable et agricole notamment au niveau des Régions et provinces de l’Oriental, Souss-Massa, Tanger, Rabat, Guelmim, Tan-Tan, Boujdour et Tarfaya», lit-on encore.