Draa-Tafilalet: Fatim-Zahra Ammor dévoile les projets qui concerneront la région dans la feuille de route du tourisme 2023-2026

La feuille de route 2023-2026 consacrée au secteur du tourisme a été récemment présentée à Errachidia par Fatim-Zahra Ammor, ministre du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 24 mai.

Le quotidien indique que l’objectif de la ministre est entre autres de mettre en avant la place de la région dans cette nouvelle stratégie. Elle a notamment rencontré plusieurs autorités locales ainsi que les professionnels du tourisme de la région lors de sa visite. « Ammor a d’abord exposé les grandes lignes de cette feuille de route tout en s’arrêtant sur les filières touristiques et les leviers spécifiques à la région Draa-Tafilalet. Elle a cité par ailleurs le rôle important que jouera la région dans l’offre touristique globale au vu de ses potentialités uniques en matière de désert, oasis, nature et culture», note-t-on.

Aujourd’hui Le Maroc souligne que dans la feuille de route, la région Draa-Tafilalet figure quatre filières : «Desert & Oasis Adventures, Nature, Trekking & Hiking, Circuits culturels et Nature et découvertes».

Le travail avec l’ensemble des acteurs consistera dans les prochains mois a développer les prérequis nécessaires à la valorisation de cette offre, en matière d’infrastructures, d’hébergement, d’animation et de services afin de créer une expérience touristique unique. «Dans cette perspective, la ministre du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire a sensibilisé l’ensemble des parties prenantes à l’importance de libérer les synergies et travailler ensemble afin de faire un vrai saut quantitatif et qualitatif dans la région», précise le quotidien.