Tourisme: les arrivées de touristes en hausse de 13% sur les 4 premiers mois de 2023

Le tourisme et l’artisanat marocains cartonnent, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Revenant sur les chiffres dévoilés par la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, lors de son intervention, lundi, à la Chambre des représentants, le journal indique que le panorama est positif aussi bien en ce qui concerne l’offre touristique que l’activité artisanale. « Sur le premier point, la ministre a confirmé l’arrivée de 4 millions de touristes au cours des quatre premiers mois de l’année, marquant ainsi une progression de 13% comparé à 2019. Cette dynamique s’accompagne par un rebond des recettes. Ces dernières ont atteint à fin mars les 25 milliards de dirhams, en amélioration de 51% comparé à 2019», précise la même source.

70% des arrivées touristiques sont en provenance du marché européen et, s’agissant des destinations les plus sollicitées, 60% des touristes manifestent une préférence pour les villes de Marrakech et Agadir. «Lors de son intervention, la ministre a fait savoir que grâce au plan d’urgence de 2 milliards de dirhams, le Maroc a réussi, pour la première fois, à atteindre 93 milliards de dirhams de recettes touristiques en 2022, en hausse de 16% par rapport à 2019. La ministre a par ailleurs ajouté que les nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) se sont élevées à 19 millions, en croissance de 192% comparativement à 2021», souligne la publication. En ce qui concerne le tourisme interne, la ministre a indiqué qu’il avait atteint une proportion de 42% des nuitées, contre 31% durant la période précédant la crise liée à la Covid-19.

«L’intervention de Mme Ammor a été une occasion pour rappeler les grandes lignes de la feuille de route du secteur couvrant la période 2023-2026. Dotée d’une enveloppe budgétaire de 6,1 milliards de dirhams, cette vision vise à attirer 17,5 millions de touristes», rappelle également Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant qu’elle devrait ainsi générer 120 milliards de dirhams de recettes en devises, créer 200.000 nouveaux emplois directs et indirects, et repositionner le tourisme en tant que secteur de base de l’économie nationale.

Par ailleurs, concernant l’artisanat, on apprend que le secteur connaît une reprise similaire à celle de l’activité touristique, avec une hausse soutenue des exportations des produits artisanaux. D’ailleurs, on note que ces dernières se sont établies autour de 323 millions de dirhams à fin mars, marquant ainsi une progression de 29% comparé l’année dernière. Aujourd’hui Le Maroc fait aussi remarquer qu’il a été procédé à l’activation de la loi relative à l’exercice des activités de l’artisanat, qui réglemente 172 métiers répartis entre la productivité et les services, permet de protéger les professionnels et les consommateurs et offre aux artisans la possibilité de bénéficier de la couverture sociale.