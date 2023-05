Adel El Fakir intègre le Top 20 de Forbes des leaders du tourisme dans la région MENA

Chaque année, le magazine Forbes Middle East dresse un classement des meilleurs dirigeants de différents secteurs, au niveau de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Dans l’édition 2023 de ce classement, consacré au secteur du tourisme et intitulé «Top 100 Travel & Tourism Leaders 2023», le célèbre magazine place Adel El Fakir, Directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), à la 18ème position. C’est la première fois qu’un leader marocain entre dans le Top 20 dans ce classement, comme le souligne un communiqué de l’Office.

Ce dernier considère que cette consécration, pour Adel El Fakir et les équipes de l’ONMT, est une reconnaissance supplémentaire du travail accompli en matière de promotion et de commercialisation de la destination Maroc, domaine où l’Office s’est distingué à l’international, notamment avec la campagne internationale «Maroc, Terre de lumière».

Le communiqué revient également sur les multiples accords signés par l’ONMT avec les grandes compagnies aériennes et les tour-opérateurs mondiaux, ainsi que sur les actions réalisées avec les professionnels marocains du tourisme, dont les actions éclair dans les grandes capitales mondiales baptisées «Light tours», ayant pour objectif de mettre en avant la destination Maroc et ses atouts.

À travers son plan d’action «Light In Action 2026», Adel El Fakir et ses équipes entendent continuer à faire rayonner la marque touristique Maroc et à hisser le pays parmi les meilleures destinations mondiales, indique l’Office.