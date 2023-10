Dix Marocains parmi les meilleurs jeunes leaders en Afrique

L’Institut Choiseul, un think tank dont les locaux se trouvent à Paris, vient de publier la dixième édition de «Choiseul 100 Africa», qui effectue un classement de jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins, «appelés à jouer un rôle majeur dans le développement économique du continent dans un avenir proche».

Dans ce classement, dix Marocains sont distingués, écrit Challenge.

A la quatrième position de ce top 100, Mehdi Alj, PDG de Sanam Agro: «il faut dire qu’à seulement 40 ans, ce lauréat de l’École des dirigeants et créateurs d’entreprise à Paris, est déjà un manager chevronné. Il a commencé son parcours professionnel dans un groupe spécialisé dans la distribution au Ghana, avant de rejoindre, le groupe familial au Maroc en 2009. Après avoir dirigé plusieurs filiales agroalimentaires du groupe, il devient en 2016 PDG de Sanam Agro, holding agroalimentaire du groupe Sanam Holding», explique l’hebdomadaire.

En 2022, Mehdi Alj a succédé à son père, Saïd Alj, à la tête du Groupe Unimer, leader dans la conserverie de poisson.

À la 12e place, figure Youssef Ahizoune, PDG d’Arma Group (ex-Derichebourg Maroc), qui opère dans les métiers liés à la propreté urbaine et à la gestion des déchets. «Implanté dans 27 villes du royaume, le groupe ARMA s’étend dans le continent africain, en commençant par Abidjan, où il installera prochainement une usine de recyclage des déchets plastiques», précise Challenge.

A la 22e place, Loubna Tricha, directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), 38 ans. Il s’agit de la seule Marocaine qui figure dans ce classement cette année. Diplômée de l’École Mohammedia des Ingénieurs (EMI), elle s’est acquittée de diverses missions dès 2008 dans la Direction du développement industriel de l’OCP, puis a été promue en 2014 en tant que chargée de mission auprès du PDG de cette entreprise publique.

«Depuis qu’elle a pris les rênes de l’OFPPT, la formation professionnelle connaît un engouement sans précédent dans le Royaume. L’attractivité de cette voie de formation a enregistré une hausse considérable cette année, atteignant un taux de demande au niveau national de l’ordre de 435%. Du jamais vu!», s’enthousiasme Challenge.

Dans ce top 100, figurent également Ali Ben Lmadani, fondateur et CEO de ABL Aviation (40 ans, 24e), Ismaël Belkhayat, fondateur et CEO de Chari (40 ans, 30e), Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE (38 ans, 35e), Mehdi Kettani, CEO de Kapset Group (40 ans, 38e), Mehdi Bennouna, directeur général délégué de CMB Plastique-Mutandis Group (40 ans, 54e), Amine Belhaj Soulami, chef du cabinet du ministre de l’Industrie et du Commerce (35 ans, 78e), ainsi que Hamza El Kabbaj, Directeur de projet pour Nareva (40 ans, 80e).