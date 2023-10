Béni Mellal-Khénifra: clap de fin pour la 2e édition des Odyssées régionales de l’entrepreneuriat

Les étudiants porteurs de projets de la région Béni Mellal-Khénifra viennent de vivre cinq jours intenses, annoncent les organisateurs via un communiqué. Il s’agit des concurrents en lice qui ont franchi l’étape éliminatoire de la 2e édition des Odyssées régionales de l’entrepreneuriat (ORE). Durant ce marathon de cinq jours, les sélectionnés ont tous pu affiner leurs idées de projet et développer leurs business plans, en participant à un Boot Camp.

L’objectif était d’en sortir parmi eux les 10 lauréats de la finale des ORE 2023, prévue fin novembre 2023, et d’obtenir un soutien financier et en nature du projet ISED-BMK, financé par l’USAID et aux prix offerts par les différents sponsors.

Dans le détail, les sélections se sont déroulées en deux rounds. Le premier, les 19 et 20 septembre, et le deuxième le 4 octobre, dans les villes de Béni Mellal et Khouribga. Les meilleurs candidats parmi les 600 inscrits aux ORE 2023 avaient convaincu les jurys par leurs idées innovantes, la qualité de leurs projets et leur détermination.

Une autre phase de compétition les attendait, les 10 et 14 octobre, doublée d’un Boot Camp formateur de cinq jours, animé par des experts entrepreneurs marocains et internationaux.

«Je suis tout simplement ravi de voir tous les projets magnifiques de cette deuxième édition du Boot Camp des Odyssées régionales de l’entrepreneuriat. Le travail de l’équipe organisatrice, des mentors et des acteurs de la région Béni Mellal-Khénifra est évident dans les grandes avancées que le programme continue de faire. Une chose m’est apparue très clairement: l’avenir du Maroc est brillant et entre de bonnes mains», a confié Alan Hill à cette occasion, fondateur de plusieurs startups et directeur du Center for Entrepreneurship and Outreach de l’Université de l’État du Mississippi (MSU).

Le programme était au niveau des ambitions des institutions associées aux ORE: le Projet de Développement Socio-Économique Inclusif à Béni Mellal-Khénifra (ISED-BMK), financé par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), le Centre Régional d’Investissement (CRI) Béni-Mellal-Khénifra, l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS) et l’Office Régional de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) Béni-Mellal.

Le Boot Camp s’est clôturé, samedi 15 octobre, dans une ambiance chargée d’énergie positive. Candidats déterminés, mentors dévoués et experts passionnés se sont donnés rendez-vous fin novembre pour la dernière étape du projet ORE, où les meilleurs projets de cette 2e édition des ORE seront proclamés.