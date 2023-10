Trophée Tilila: Inwi décroche le prix «Coup de coeur»

L’opérateur global Inwi décroche le Prix «Coup de Cœur» lors de la 5ème édition du trophée Tilila. Cette reconnaissance souligne l’engagement d’Inwi en faveur de l’égalité des genres et de la parité dans la publicité.

Le prix a été attribué à Inwi, avec l’agence Shems, pour la campagne #Sirou_B3id, conçue pour soutenir les Lionnes de l’Atlas lors de la dernière manifestation footballistique mondiale en Australie. Cette campagne novatrice marque une étape significative dans l’engagement continu d’Inwi à promouvoir l’ensemble du football marocain, en incluant toutes ses composantes, y compris l’équipe nationale féminine.

À travers la campagne #Sirou_B3id, Inwi réaffirme son soutien indéfectible aux Lionnes de l’Atlas, qui ont fièrement représenté les couleurs nationales lors de la prestigieuse compétition mondiale. La campagne a été saluée pour son originalité, sa créativité et son impact positif sur la promotion de l’égalité des genres dans le sport.

Cette distinction renforce la position d’Inwi en tant qu’acteur de référence dans la promotion de valeurs d’égalité et de diversité au Maroc, et témoigne de son engagement continu envers des initiatives innovantes et impactantes.

Le trophée Tilila, rendez-vous incontournable de l’écosystème national de la publicité, a vu, cette année, la participation de plus de 50 spots publicitaires. Parmi ceux-ci, 10 spots ont été présélectionnés et évalués par un jury composé de personnalités éminentes engagées en faveur de l’égalité des genres et opérant dans les domaines de la communication et de l’audiovisuel.

Organisé par 2M, le trophée Tilila est une initiative qui lutte contre les stéréotypes féminins dans la publicité et milite activement pour une meilleure représentation de l’image de la femme et de l’égalité des genres. Le trophée vise à valoriser les démarches inclusives des annonceurs et des agences dans la création publicitaire et la communication audiovisuelle.