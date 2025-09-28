Diana Holding: Rita Zniber rejette le scénario d’un «héritier désigné» et confirme l’ouverture du capital

Dans un message publié sur Facebook, Rita Zniber, PDG de Diana Holding, a tenu à mettre fin aux spéculations entourant la gouvernance de la holding. Un article de Jeune Afrique avait en effet laissé entendre que «Rita Zniber devra tôt ou tard passer le témoin, et ce sera très probablement à Leyth».

Leyth, l’un des nombreux enfants de Rita Maria Zniber, nés de son mariage avec le fondateur du groupe, feu Brahim Zniber, est diplômé d’un bachelor de la Stern School of Business de l’Université de New York, occupe aujourd’hui le poste d’administrateur de Diana Holding et ABC Dis. Il est également depuis 2 ans à la tête de la filière agricole LDZ .

«Contrairement à certaines prises de parole personnelles et dispersées, la ligne de Diana Holding est claire et constante. Comme je l’ai annoncé voici près de trois ans, nous préparons l’entrée de partenaires institutionnels dans nos filiales et notre holding mère, en vue d’une introduction en bourse à horizon de trois ans», a écrit Rita Maria Zniber, PDG de Diana Holding.

Et de préciser: «La transmission familiale n’est pas une affaire d’ego, mais de vision, de gouvernance et de responsabilité. C’est dans cet esprit que s’inscrit l’avenir de notre groupe».

Le message de la numéro un de la holding a le mérite d’être clair. «Diana Holding n’a pas d’héritier désigné. Son avenir repose sur l’institutionnalisation et l’ouverture du capital», confirme Rita Maria Zniber dans une déclaration pour Le360.

Elle ajoute: «Réduire l’avenir de Diana Holding à un “héritier désigné” est une contre-vérité. Aucun successeur n’a été et ne sera nommé à ce stade. Notre cap est clair: institutionnalisation, ouverture du capital et gouvernance moderne».