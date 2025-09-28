Economie

Diana Holding: Rita Zniber rejette le scénario d’un «héritier désigné» et confirme l’ouverture du capital

Rita Zniber, la ravissante épouse de Si Brahim et PDG de Diana Holding.

Rita Zniber, PDG du groupe Diana Holding.. Brahim Taougar Le360

Rita Zniber, PDG de Diana Holding, a démenti les informations relayées par certains médias concernant la gouvernance du groupe. Elle a précisé que la stratégie de l’entreprise repose sur l’institutionnalisation et l’ouverture du capital, excluant toute désignation d’un héritier pour lui succéder.

Par Wadie El Mouden
Le 28/09/2025 à 13h13

Dans un message publié sur Facebook, Rita Zniber, PDG de Diana Holding, a tenu à mettre fin aux spéculations entourant la gouvernance de la holding. Un article de Jeune Afrique avait en effet laissé entendre que «Rita Zniber devra tôt ou tard passer le témoin, et ce sera très probablement à Leyth».

Leyth, l’un des nombreux enfants de Rita Maria Zniber, nés de son mariage avec le fondateur du groupe, feu Brahim Zniber, est diplômé d’un bachelor de la Stern School of Business de l’Université de New York, occupe aujourd’hui le poste d’administrateur de Diana Holding et ABC Dis. Il est également depuis 2 ans à la tête de la filière agricole LDZ .

«Contrairement à certaines prises de parole personnelles et dispersées, la ligne de Diana Holding est claire et constante. Comme je l’ai annoncé voici près de trois ans, nous préparons l’entrée de partenaires institutionnels dans nos filiales et notre holding mère, en vue d’une introduction en bourse à horizon de trois ans», a écrit Rita Maria Zniber, PDG de Diana Holding.

Et de préciser: «La transmission familiale n’est pas une affaire d’ego, mais de vision, de gouvernance et de responsabilité. C’est dans cet esprit que s’inscrit l’avenir de notre groupe».

Le message de la numéro un de la holding a le mérite d’être clair. «Diana Holding n’a pas d’héritier désigné. Son avenir repose sur l’institutionnalisation et l’ouverture du capital», confirme Rita Maria Zniber dans une déclaration pour Le360.

Elle ajoute: «Réduire l’avenir de Diana Holding à un “héritier désigné” est une contre-vérité. Aucun successeur n’a été et ne sera nommé à ce stade. Notre cap est clair: institutionnalisation, ouverture du capital et gouvernance moderne».

Par Wadie El Mouden
Le 28/09/2025 à 13h13
#Gouvernance#Entreprises marocaines#Maroc

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Diana Holding opère un nouveau casting

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Diana holding adopte une nouvelle stratégie, et change de dimension

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Diana Holding: acteur diversifié au service du développement

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Vidéo. Diana Holding, une présence distinguée au SIAM

Articles les plus lus

1
Algérie: pour la première fois depuis le début de ses bavardages périodiques, Tebboune passe sous silence le Maroc et le Sahara
2
L’histoire secrète du Bureau politique du Polisario à Paris
3
Les Marocains et le Coran: du nord au sud, voyage au cœur du pays des 1,6 million de gardiens du texte sacré de l’Islam
4
À New York, l’American Jewish Committee rend hommage à Serge Berdugo et consacre «l’exception marocaine»
5
Le putsch du 10 juillet 1978 en Mauritanie mené par l’Algérie (documents)
6
La grande évasion de Nacer El Djinn en Espagne confirmée: le régime d’Alger au bord de l’explosion
7
Grand Format-Le360. Mohamed Ouzzine, SG du MP: «Des sommes colossales ont été dépensées par le gouvernement sans résultats»
8
Idir Boumertit, le heimatlos député LFI made in DZ
Revues de presse

Voir plus