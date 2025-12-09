Devises: cartes bancaires et TPE désormais autorisés dans les bureaux de change

Une avancée majeure pour le change! Dans une nouvelle circulaire , l’Office des changes autorise les opérateurs de devises à accepter les paiements par cartes bancaires internationales via les Terminaux de paiement électronique (TPE).

Jusqu’à présent, les clients achetaient des devises en espèces et recevaient des espèces en retour, un mode de fonctionnement qui limitait la rapidité, la sécurité et la flexibilité des opérations.

Concrètement, cela signifie qu’un client peut acheter des devises avec sa carte Visa, Mastercard ou autre, et effectuer sa transaction sans manipuler d’espèces.

Ce changement transforme profondément l’expérience client, la rendant plus rapide, plus sûre et en phase avec les pratiques financières modernes à l’international.

Selon le communiqué officiel, cette mise à jour modernise le dispositif de change existant, simplifie les transactions et accompagne la transition vers des solutions de paiement plus sécurisées.

La circulaire permet également aux bureaux de change de remettre des cartes de paiement préchargées en dirhams lors des opérations d’achat de devises. Au lieu de recevoir des billets, le client peut désormais disposer d’une carte rechargeable contenant le montant souhaité, une solution pratique et sécurisée, notamment pour des montants importants ou pour ceux qui voyagent.

L’Office des changes souligne que l’usage des TPE et des cartes prépayées s’inscrit dans le cadre des règles internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), conformément aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).

Il insiste sur le fait qu’il est important de travailler avec des partenaires qui respectent les mêmes règles de vigilance. Cela permet de suivre toutes les opérations effectuées pour les clients et de s’assurer qu’elles restent sûres et transparentes.

Cette évolution s’accompagne d’un encadrement strict pour garantir la sécurité des opérations. Les opérateurs de change devront respecter les procédures définies par l’Office des changes, tandis que les clients bénéficieront d’un suivi clair et transparent de leurs transactions.

Avec ces nouvelles dispositions, le dispositif de change s’aligne sur les standards internationaux et offre aux professionnels et aux particuliers un cadre plus pratique et sécurisé pour leurs échanges de devises.