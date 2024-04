Développement agricole: Al Moutmir présente ses nouveautés au SIAM

Al Moutmir prend une part active à la 16ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) qui se déroule du 22 au 28 avril 2024 à Meknès. Cette initiative de développement agricole, qui vient contribuer à la dynamique agricole et à la stratégie nationale Green Generation pour une agriculture durable et éco-efficiente, y expose une multitude de nouveautés.

Ainsi, à l’occasion de ses 5 ans d’existence, Al Moutmir, qui est un modèle de développement agricole porté par l’Université Mohammed 6 Polytechnique (UM6P) et son collège de l’agriculture, a élargi son offre d’accompagnement des agriculteurs suivis à travers les différents programmes de vulgarisation et de transfert de technologies. L’objectif étant la promotion du portefeuille de produits et services apportés et le transfert des bonnes pratiques agricoles basées sur des itinéraires techniques adaptés.

À cet effet, Al Moutmir a élargi pour la campagne agricole 2023/2024 ses offres à destination des agriculteurs qu’il accompagne, à travers des plateformes de démonstration, un programme de semis direct et le renforcement des capacités de production.

Cet élargissement vise à étendre l’impact de l’accompagnement apporté au profit des agriculteurs accompagnés et à mettre en œuvre différents itinéraires techniques visant à renforcer la résilience de l’agriculture face aux changements climatiques. Plus de 100.000 hectares sont ciblés dans différentes zones agroclimatiques.

Les nouveautés d’Al Moutmir ont concerné également l’amélioration de la qualité des engrais mis sur le marché local, et ce, à travers plusieurs actions, dont notamment quatre. La première est la production et la vente des engrais NPK-Blend sur le marché marocain.

La deuxième est le projet «Daman Samad», qui consiste en un développement d’une solution phygitale intégrée de smart packaging pour le tracking des sacs d’engrais NPK blend sur le marché local. Cette solution est développée par la start-up SensThings de l’UM6P.

Première étude de séquestration de carbone

La troisième action est le projet de cartographie des points de vente de l’engrais NPK-Blend au Maroc. OCP et son écosystème des fabricants-distributeurs d’engrais au Maroc travaillent ensemble pour le renforcement de l’écosystème fabrication et distribution des engrais de fond NPK-Blend.

La quatrième action est la poursuite de la customisation des engrais NPK-Blend sur le marché marocain. Ainsi, plus de 3.500 formules sur mesure ont été produites.

Al Moutmir a aussi renforcé sa mobilisation pour soutenir la dynamique nationale dans le domaine de l’agriculture de conservation/Carbon farming. Ainsi, en s’appuyant sur l’expertise de l’UM6P et son collège de l’agriculture et des sciences environnementales, la première étude de séquestration de carbone a été réalisée, permettant de renseigner sur le potentiel de séquestration de carbone selon les zones agroclimatiques au niveau national ainsi que sur le potentiel du marché du crédit carbone au Maroc.

Cette mobilisation a également reposé sur l’élargissement de l’offre du programme de semis direct d’Al Moutmir et le partenariat entre Al Moutmir et Tourba/filiale d’InnovX en vue d’élargir la pratique de l’agriculture de conservation.

Autre nouveauté, Al Moutmir a lancé la dynamique d’innovation «Al Moutmir Sustainable Mechanization» qui vise à faciliter en intelligence collective la conception et la fabrication de prototype d’équipements agricoles adaptés à l’agriculture en Afrique.

Enfin, Al Moutmir a lancé «les communautés de pratiques d’Al Moutmir» en vue d’encourager le partage des meilleures pratiques agricoles et de capitaliser sur le savoir des communautés.