Des projets structurants pour booster l’aquaculture d’ici 2027

L’aquaculture se positionne comme un pilier incontournable de la stratégie nationale pour le secteur de la pêche maritime, inscrite dans la feuille de route 2025-2027, où elle constitue le troisième axe stratégique majeur. Consciente de son potentiel, l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) entend franchir une nouvelle étape avec le lancement du concours national «Moroccan Marine Aqua Innovation».

Cette initiative, indique le quotidien Les Inspirations Eco, vise à stimuler des solutions innovantes et fonctionnelles pour relever les défis de la filière dans huit régions côtières déjà dotées de plans de développement dédiés à l’aquaculture marine. Les projets soumis devront se concentrer sur trois axes principaux: l’innovation technologique, la durabilité environnementale et l’optimisation des méthodes de production. En mettant l’accent sur la participation des forces vives de l’écosystème, ce concours crée une véritable plateforme d’échanges entre le monde académique et les acteurs économiques, favorisant la coopération et le partage d’expertises. L’événement culminera à Marrakech, lors de la quatrième édition du Forum de l’aquaculture marine, avec les sessions finales de pitch et la cérémonie de remise des prix, qui marqueront l’aboutissement de cette démarche ambitieuse.

L’année 2024 a été particulièrement dynamique pour l’aquaculture marocaine, avec une production totale de 4.271 tonnes pour une valeur estimée à 308 millions de dirhams, générant plus de 1.000 emplois directs. À ce jour, le secteur compte 324 projets autorisés, dont 122 à vocation sociale, destinés aux jeunes entrepreneurs et aux coopératives de pêche artisanale. Ces initiatives visent une production globale de plus de 210.000 tonnes, pour un investissement estimé à 2,8 milliards de dirhams et la création d’environ 4.500 emplois supplémentaires, écrit Les Inspirations Éco.

Le potentiel du secteur est significatif, avec près de 24.000 hectares identifiés comme favorables à la culture de coquillages, poissons et algues. Complémentaire à la pêche traditionnelle, l’aquaculture pourrait ainsi contribuer à une production totale de plus de 300.000 tonnes, grâce aux plans régionaux qui ont mobilisé 17 millions de dirhams pour offrir visibilité et perspectives aux investisseurs et aux jeunes porteurs de projets.

Dans le cadre de la feuille de route 2025-2027, l’aquaculture est considérée comme un levier majeur pour la diversification de l’économie bleue. L’objectif affiché est de faire passer le chiffre d’affaires des exploitations aquacoles de 41 millions de dirhams aujourd’hui à 500 millions à l’horizon 2027 et porter les emplois directs et indirects à 8.000, contre 1.100 actuellement. Cette croissance pourrait générer 0,5 milliard de dirhams de valeur ajoutée supplémentaire pour l’ensemble du secteur halieutique. Pour soutenir cette dynamique, le pilier aquaculture bénéficie de l’enveloppe budgétaire la plus importante de la stratégie nationale, avec un investissement de 609 millions de dirhams sur trois ans.

Les projets prioritaires visent à renforcer les incitations financières, développer des clusters terrestres, diversifier la production avec la pisciculture, la conchyliculture et l’algoculture, et créer une interprofession dédiée. L’accent est également mis sur le renforcement de l’amont productif, notamment par la recherche sur l’aliment piscicole et l’installation d’écloseries locales, afin de garantir la compétitivité et la souveraineté de la filière sur les marchés nationaux et internationaux.