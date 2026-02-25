Déclarations fiscales: la piqûre de rappel de la DGI

La Direction générale des impôts (DGI) a rappelé aux contribuables que le 2 mars 2026 constitue le dernier délai pour le dépôt de plusieurs déclarations fiscales annuelles au titre de l’année 2025. «L’administration invite les personnes concernées à effectuer leurs démarches par voie électronique via les téléservices SIMPL-IR afin de simplifier les procédures et éviter tout retard», indique le magazine Finances News Hebdo.

Cette obligation concerne notamment les titulaires de pensions de retraite de source étrangère ayant leur domicile fiscal au Maroc, les salariés percevant deux revenus ou plus relevant de la catégorie des Revenus Salariaux et Assimilés, ainsi que les exploitants agricoles exonérés de l’impôt sur le revenu sur leurs revenus agricoles et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions de dirhams.

Sont également concernés les employeurs privés et autres personnes morales de droit public domiciliés ou établis au Maroc et soumis au droit commun, les établissements de crédit, les organismes assimilés et toute personne intervenant dans le paiement des gains de jeux de hasard par internet de source étrangère. «Sont également concernés les propriétaires ou usufruitiers de biens immobiliers percevant des revenus fonciers soumis à l’IR, même lorsque le montant annuel de ces revenus n’excède pas 40.000 dirhams», Finances News.

Pour les titulaires de pensions de retraite de source étrangère, la DGI précise que le revenu net imposable bénéficie d’un abattement forfaitaire de 70% lorsque le montant brut annuel total des pensions est inférieur ou égal à 168 000 dirhams, et de 40% pour la partie excédentaire. Par ailleurs, les retraités ou leurs ayants cause peuvent bénéficier d’une réduction de 80% de l’impôt dû sur les pensions transférées définitivement en dirhams non convertibles, à condition de joindre à la déclaration annuelle du revenu global une attestation de versement des pensions établie par le débiteur ou tout document équivalent, ainsi qu’une attestation délivrée par l’établissement de crédit ou tout organisme intervenant dans le paiement, confirmant le transfert définitif de ces montants.

S’agissant des gains de jeux de hasard par internet de source étrangère, la DGI rappelle que les établissements et personnes versant ces gains doivent appliquer une retenue à la source au taux de 30% et verser le montant prélevé électroniquement à l’administration fiscale avant la fin du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée, selon le modèle fourni par l’administration.

Concernant les revenus fonciers, Finances News précise que l’obligation de déclaration s’applique à tous les contribuables percevant de tels revenus, y compris lorsque le montant annuel encaissé n’excède pas 40.000 dirhams. Les contribuables soumis à la retenue à la source aux taux non libératoires de 10 ou 15% doivent également souscrire la déclaration annuelle du revenu global, y compris leurs revenus fonciers, et procéder à l’imputation de l’impôt prélevé à la source sur le montant de l’IR global, tout en versant, le cas échéant, le complément d’IR dû calculé selon le barème progressif. En revanche, les contribuables ayant opté pour l’imposition de leurs revenus fonciers au taux libératoire de 20% sont dispensés de cette déclaration.