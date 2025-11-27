De Munich à Casablanca: BMW iX3 fait son entrée au Maroc avant son lancement mondial

La nouvelle BMW iX3 dévoilée à Casablanca par Smeia, l’importateur exclusif de BMW au Maroc. For Editorial Use only. For any other purpose contact Fabian Kirchbauer mail@fabiankirchbauer.com

Après sa première présentation en septembre 2025 à l’IAA Mobility de Munich, la nouvelle BMW iX3 arrive au Maroc en avant-première et fait sensation lors de sa présentation à Casablanca le 25 novembre par Smeia, l’importateur exclusif de BMW.

À cette occasion, le public a pu découvrir un SUV 100% électrique qui inaugure la nouvelle génération BMW, la Neue Klasse, avec un carnet de commandes déjà ouvert pour les clients marocains.

Quelques jours plus tard, le SUV prend place au Sofitel de Marrakech à l’occasion du Festival international du film, où Smeia-BMW assure le transport officiel depuis dix ans, offrant ainsi une seconde opportunité au public de découvrir ce modèle avant sa commercialisation prévue en avril‑mai 2026.

Une nouvelle génération pensée dans les moindres détails

Cette nouvelle génération se distingue par un design épuré et affirmé, une technologie plus intuitive et des innovations durables qui seront intégrées à plus de 40 modèles BMW d’ici 2027.

Pour donner un premier aperçu de cette évolution, la iX3 combine les lignes emblématiques des SUV BMW X avec un style modernisé et plus aérodynamique. Elle mesure 4.782 mm de long, 1.895 mm de large et 1.635 mm de haut, et atteint un coefficient de pénétration dans l’air (Cx) de 0,24, ce qui réduit la résistance et permet d’améliorer l’autonomie.

À l’intérieur, BMW a mis l’accent sur l’espace et la praticité. Le modèle offre une habitabilité généreuse pour cinq passagers, avec un volume de chargement qui passe de 520 à 1.750 litres grâce à une banquette arrière rabattable inspirée d’un sofa, pensée pour un confort uniforme sur toute la largeur. Un compartiment supplémentaire de 58 litres sous le capot permet également de ranger de petits objets du quotidien.

L’ambiance à bord est, elle aussi, particulièrement soignée. De larges surfaces vitrées, un toit panoramique en option et un rétroéclairage d’ambiance créent une atmosphère lumineuse et accueillante. À l’extérieur, le pack BMW Iconic Glow apporte un éclairage spectaculaire, notamment grâce à une calandre illuminée et à des mises en scène lumineuses personnalisables, allant des ambiances «Relaxed» à «Excited».

La mise en scène se poursuit dès l’arrivée du conducteur, une séquence d’accueil s’active à l’approche du véhicule, puis une animation se déploie à bord depuis le BMW Panoramic Vision jusqu’à l’écran central, créant une transition fluide vers l’expérience de conduite.

L’habitacle de la BMW iX3 (Fabian Kirchbauer/Fabian Kirchbauer Photography)

Pour ceux qui recherchent un style plus dynamique, la finition M Sport renforce le caractère sportif du modèle. Elle inclut des sièges au design minimaliste, mais confortable, dotés de multiples réglages pour une position sur mesure, ainsi qu’un volant et une console centrale entièrement repensés pour combiner ergonomie, espace de rangement et simplicité d’utilisation.

Une avancée technologique complète, du cockpit à la batterie

Côté technologie, la BMW iX3 inaugure la nouvelle interface BMW Panoramic iDrive. Elle regroupe les affichages, les commandes et les My Modes, des modes personnalisables qui ajustent la conduite, l’éclairage et même les sons intérieurs selon les préférences du conducteur.

Pour enrichir encore plus l’expérience, BMW a développé les effets sonores HypersonX, qui rendent la conduite plus immersive. L’ensemble du cockpit a été pensé pour rester intuitif et orienté vers le conducteur, tout en offrant un confort optimal à tous les passagers.

Côté performance, la iX3 50 xDrive combine deux moteurs électriques pour une puissance totale de 345 kW (469 ch) et un couple de 645 Nm. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et peut atteindre 210 km/h. La transmission intégrale électrique répartit la puissance sur les roues avant et arrière pour une meilleure adhérence et un rendement optimal.

La technologie BMW eDrive de sixième génération assure une autonomie exceptionnelle et une recharge ultra-rapide. Sur borne 400 kW, la voiture récupère jusqu’à 372 km d’autonomie en seulement dix minutes et passe de 10 à 80% de charge en 21 minutes. La recharge standard en courant alternatif est de 11 kW, avec une option 22 kW. Grâce aux fonctions Vehicle-to-Load (V2L) et Vehicle-to-Home (V2H), la iX3 peut alimenter des appareils externes ou stocker l’énergie des panneaux solaires domestiques, transformant le SUV en véritable batterie mobile.

Tarifs officiels au Maroc

Les tarifs annoncés au Maroc sont de 765.000 MAD pour la iX3 xDrive 50 et 852.000 MAD pour la version M Sport, avec une borne de recharge 22 kW offerte.

Au-delà du prix, Smeia, acteur majeur du marché automobile marocain, met en avant un réseau solide couvrant Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès, Agadir et Oujda, afin d’assurer un accompagnement de proximité et un service premium à ses clients.

C’est dans cette logique de proximité et d’ouverture au public que la iX3 a d’abord été présentée à Casablanca, avant d’être exposée au Festival international du film de Marrakech. Cette double apparition permet aux Marocains de découvrir, avant le reste du monde, un modèle électrique qui ne se contente pas d’être esthétiquement réussi.

Car BMW ne cherche pas seulement à attirer le regard: la iX3 mise autant sur le design que sur le confort, la performance et les technologies de pointe, affirmant la volonté de la marque d’offrir une expérience complète, moderne et cohérente avec sa vision de la mobilité électrique.