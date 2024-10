Les phases qualificatives de la région Sud du BMW Golf Cup Maroc 2024 se clôturent avec succès à Marrakech

Plus de 77 participants, hommes et femmes, se sont affrontés sur un parcours difficile, marqué par des conditions météorologiques ardues, avec une pluie forte et des rafales de vent, notent les organisateurs. Malgré ces défis, les golfeurs ont démontré une remarquable lucidité et un engagement sans faille, ajoutent-ils.

Smeia a ainsi annoncé, à la fin de la journée, les finalistes qui représenteront l’étape Sud lors de la finale nationale, prévue le 3 novembre 2024 au Bahia Golf Club de Bouznika.

Pour la série Dames, il s’agit de Fenoglio Marion (Royal Palm), Naji Yasmina (Noria), Salagoity Françoise (Royal Palm), Boutahchicht Khadija (RGM) et Soupison Gustine (Royal Palm).

S’agissant de la 1ère série Messieurs, les finalistes sont Abdellaoui Khalid (Bouznika), Alami Abdelaziz (RGAM), Lemseffer Mouhcine (PGC), El Ouardighi Said (Tazegzout) et Ouifak Nadir (Noria).

Concernant la 2ème série Messieurs, il s’agit de Reghioua Mohammed Chérif (Noria), Chaoui Zoheir (RGEJ), Tlemçani Mohamed (CGGC), Nagifi Lahoucine (Tazegzout) et Hakkam Norddine (RGDES).

Une compétition unique pour les jeunes golfeurs du Royaume

Smeia-BMW organise depuis plusieurs années le seul tournoi privé au Maroc dédié aux jeunes golfeurs, une initiative lancée dès la première édition du BMW Golf Cup en 2001 pour encourager les talents émergents.

Ce samedi 2 novembre, au Bahia Golf Club de Bouznika, cette étape junior, unique au sein du BMW Golf Cup mondial, incarne l’engagement exclusif de Smeia-BMW à offrir aux plus jeunes une opportunité exceptionnelle de compétition, avec un dispositif organisationnel et d’arbitrage identique aux étapes du BMW Golf Cup pour adultes.

Le dimanche 3 novembre, les 45 golfeurs qualifiés des différentes régions s’affronteront avec détermination, avec une place en jeu pour chaque série, Dames, et 1ère et 2ème séries Messieurs, afin de décrocher leur billet pour la prestigieuse finale mondiale prévue à Bangkok le 2 mars 2025.

Depuis 2001, Smeia-BMW joue un rôle clé dans le développement du golf au Maroc en organisant la BMW Golf Cup International, un tournoi de référence qui réunit les meilleurs golfeurs amateurs du pays. En 2014, cet engagement s’est intensifié à travers son partenariat avec le prestigieux Trophée Hassan II de golf, une compétition emblématique inscrite au PGA Champions Tour. Ce double engagement témoigne de la volonté de Smeia-BMW de soutenir activement le sport au Maroc et de renforcer son rayonnement sur la scène internationale.