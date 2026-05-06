Création d’entreprises en ligne: le Maroc franchit le cap des 50.000 immatriculations

La création d’entreprises en ligne gagne du terrain. Depuis le lancement à l’échelle nationale, en mars 2025, de la plateforme de création et d’accompagnement d’entreprises par voie électronique https://www.directentreprise.ma, plus de 50.300 entreprises ont été créées par voie électronique, indique le ministère de l’Industrie et du Commerce dans un communiqué.

Plus de 3.200 professionnels, parmi lesquels des notaires, avocats, experts-comptables et comptables agréés, se sont également inscrits à cette plateforme pour bénéficier de ses services, ajoute-t-il.

Concernant les indicateurs clés de la plateforme, le ministère note que la durée moyenne de création d’entreprise est de 3 jours pour les dossiers complets déposés via la plateforme, tandis que ce délai ne dépasse pas 24 heures pour un certain nombre de dossiers.

44% de créations en ligne

En 2026, le taux de création d’entreprises par voie électronique atteint désormais 44% de l’ensemble des opérations de création d’entreprises, affirme-t-il, notant que ce taux dépasse même les 70% dans plusieurs villes. Il s’agit notamment, illustre-t-il, de Fès, Dakhla, Errachidia, El Jadida, Safi, Benslimane, Sidi Bennour, Settat, Khénifra.

«Ce qui reflète une large adoption de cette plateforme», souligne-t-il, ajoutant que cet indicateur confirme également les résultats du sondage sur le niveau de satisfaction des professionnels utilisateurs de la plateforme. Il en ressort, en effet, que 94% des personnes interrogées ont déclaré que la plateforme offre une expérience positive et fluide.

À rappeler que, dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires au Maroc, le projet de création et d’accompagnement des entreprises par voie électronique a été lancé progressivement, afin de simplifier les procédures administratives et d’encourager l’investissement.

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Après une phase pilote lancée en février 2023 à Rabat, ciblant les professionnels concernés conformément à la loi 88.17 relative à la création et à l’accompagnement des entreprises par voie électronique, ce système a été généralisé à l’échelle nationale en mars 2025.

Cette plateforme électronique, accessible via le lien https://www.directentreprise.ma, est conçue comme une interface numérique unique pour accomplir toutes les démarches relatives à la création d’entreprises auprès de toutes les administrations et organismes concernés, à savoir l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), le ministère de la Justice via les tribunaux chargés des registres de commerce locaux, le Secrétariat général du gouvernement (SGG) via le Bulletin officiel, la Direction générale des impôts (DGI), et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Ce chantier national est géré par le ministère de l’Industrie et du Commerce via l’OMPIC, en collaboration avec les administrations et organismes concernés, notamment le ministère de la Justice, le SGG, le ministère de l’Économie et des Finances, la DGI, la CNSS.