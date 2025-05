Coopération: un forum parlementaire économique maroco-mauritanien à Nouakchott les 9 et 10 mai

Une importante délégation marocaine participera à cette conférence, témoignant de la dynamique positive de la coopération bilatérale. Cette délégation comprend notamment le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, les chefs de sept groupes parlementaires, des députés ainsi que les ministres suivants: le ministre de l’Agriculture, Ahmed Bouari, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, et le secrétaire d’Etat au Commerce extérieur, Omar Hjira.

Les participants débattront de plusieurs thèmes clés, parmi lesquels: «Le climat des affaires et le renforcement des investissements», «L’agriculture et la sécurité alimentaire», «La pêche et l’économie bleue» et «La formation professionnelle et les disponibilités d’emploi».