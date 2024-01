Maroc-Mauritanie: la CGEM en mission économique à Nouakchott, les 21 et 22 février

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé l’organisation d’une mission économique à Nouakchott, en Mauritanie, les 21 et 22 février 2024. «Cette mission vise à promouvoir les relations économiques et commerciales entre le Maroc et la Mauritanie, particulièrement dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la pêche, des énergies renouvelables, du tourisme, de l’industrie et du commerce», indique la CGEM dans un communiqué.

Le programme de cette mission prévoit un forum économique Mauritanie-Maroc, organisé en partenariat avec l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), ainsi que des rencontres BtoB et BtoG fait savoir la même source.