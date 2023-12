CGEM: après le recadrage de Aziz Akhannouch et l’annulation du déplacement de Fouzi Lakjaa, Chakib Alj opère un laborieux rétropédalage

Chakib Alj et Mehdi Tazi, respectivement président et vice-président de la CGEM, lors de la conférence de presse consacrée à la loi de finances 2024, tenue le 15 décembre 2023 au siège de la CGEM.

«Lors de son intervention à l’ouverture du conseil d’administration, le Président de la CGEM est revenu sur les priorités qui ont prévalu lors de la formulation des propositions et demandes d’amendements de la CGEM pour la loi de finances 2024, ainsi que sur les étapes de contribution de la Confédération à l’élaboration de cette dernière, depuis février 2023», souligne la CGEM dans un communiqué.

«Le Président de la CGEM a également saisi l’occasion pour rappeler qu’en tant que représentant des entreprises marocaines et canal de transmission des attentes et des préoccupations du tissu économique, mais également en tant qu’acteur du débat public, la CGEM a organisé, le 15 décembre dernier, une conférence de presse lors de laquelle elle a partagé son appréciation de la loi de finances 2024 et un bilan des sujets économiques sur lesquels un effort soutenu continuera à être déployé, par toutes les parties, pour concrétiser les ambitions communes de développement socio-économique de notre pays», ajoute la même source.

Dans le cadre d’un débat démocratique, poursuit le communiqué, la CGEM émet des recommandations qui vont dans le sens de «la construction d’un tissu économique fort susceptible de contribuer activement au momentum positif que traverse notre pays grâce au Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à travers la promotion de l’investissement privé dans les secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d’emplois». «Ces recommandations n’ont en aucun cas vocation à discréditer le travail indéniable entrepris par le Gouvernement en faveur des entreprises marocaines et du secteur privé», note le patronat.

Lire aussi : Conseil d’administration de la CGEM: la crise s’amplifie, Fouzi Lekjaa a décliné l’invitation de Chakib Alj

Dans ce sens, ajoute le communiqué, «la CGEM reconnaît et salue les efforts engagés, depuis la prise de fonction du gouvernement, pour redynamiser le secteur privé dans une conjoncture difficile, et pour continuer à le soutenir à travers des mesures concrètes, rapides et efficaces, afin de stimuler le rôle de l’entreprise dans la dynamique socio-économique positive que connaît notre pays».

Le Président de la CGEM a aussi réitéré «l’attachement de la Confédération au partenariat et au dialogue public-privé comme leviers d’atteinte des objectifs pour le bien et le progrès de notre pays. Notre Confédération sera toujours, pour l’exécutif, un partenaire franc, sincère, fiable et constructif».

Comme nous le révélions dans un précédent article, le ministère délégué en charge du Budget, Fouzi Lekjaa, qui devait initialement assister à la réunion du conseil d’administration de la CGEM, a finalement décliné l’invitation. Le ministre a en effet jugé inopportune sa présence à cette réunion, après avoir pris connaissance de la sortie médiatique du président de la CGEM, qu’il a qualifiée de «surprenante» et «portant sur une évaluation unilatérale».

Les propos tenus par Chakib Alj lors de la conférence de presse du 15 décembre, pointant la «lenteur des réformes» et une loi de finances 2024 qui risque de «remettre en question des décisions et intentions d’investissement», lui ont valu aussi un ferme recadrage, mardi dernier au Parlement, de la part du Chef du gouvernement.

Lire aussi : Comment Aziz Akhannouch a recadré Chakib Alj après des propos jugés «maladroits» à l’égard du gouvernement

Notons enfin que, toujours dans le cadre de cette réunion, le conseil d’administration de la CGEM a procédé à la nomination de nouveaux membres. Il s’agit d’Aymane Taud, président de la commission «Économie verte et Décarbonation», et de Samira El Khamlichi, présidente du Club des femmes administrateurs.

Le conseil d’administration a également approuvé la nomination de trois présidents de conseils d’affaires. Il s’agit de Mia Lahlou Filali, en tant que présidente du conseil d’affaires Maroc-Autriche, de Driss Boutti, en tant que président du conseil d’affaires Maroc-Pays-Bas, et de Badr Ikken, en tant que président du conseil d’affaires Maroc-Allemagne.