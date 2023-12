Conseil d’administration de la CGEM: la crise s’amplifie, Fouzi Lekjaa a décliné l’invitation de Chakib Alj

De g. à dr. Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du budget, et Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc.

Le président de la CGEM, Chakib Alj, a fait savoir aux membres du patronat que la réunion du conseil d’administration, qui se tient ce jeudi 21 décembre à partir de 15h00, sera marquée par la présence du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, en vue d’échanger notamment sur les dispositions de la loi de finances 2024.

Viendra, viendra pas? L’interrogation était sur toutes les lèvres depuis la sortie médiatique de Chakib Alj, vendredi dernier à Casablanca, au cours de laquelle le patron des patrons a adressé une salve de critiques à l’égard de l’action gouvernementale, pointant entre autres le retard pris dans la réforme de la loi sur le droit de grève. Les propos de Chakib Alj lui ont valu un recadrage ferme, mardi dernier au Parlement, de la part du Chef du gouvernement.

La crise provoquée par Chakib Alj prend aujourd’hui une nouvelle dimension avec le retrait du ministre délégué en charge du Budget, qui devait assister, en compagnie de son staff (dont le directeur de la douane et celui des impôts), à la réunion de ce jeudi après-midi. Selon nos informations, Fouzi Lekjaa a adressé au président de la CGEM un courrier dans lequel il explique les raisons l’ayant poussé à décliner l’invitation.

Lekjaa a en effet jugé inopportune sa présence à la réunion du conseil d’administration de la confédération patronale, après avoir pris connaissance de la sortie médiatique du président de la CGEM, qu’il a qualifiée de «surprenante» et «portant sur une évaluation unilatérale».

Quand on sait que Fouzi Lekjaa fait partie des membres du gouvernement SAP (sans appartenance politique), on peut facilement deviner que l’onde de choc et le mécontentement suscités par la sortie intempestive de Chakib Alj a atteint d’autres sphères, au-delà du cercle patronal ou gouvernemental.