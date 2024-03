Convergence des politiques publiques: Jazouli lance l’étude de cadrage, avec l’appui du cabinet Tony Blair Institute

Cette initiative s’inscrit dans l’engagement du gouvernement à répondre aux hautes orientations royales de «mutualiser les efforts autour des priorités stratégiques, afin que notre pays soit plus apte encore à poursuivre son processus de développement et à relever les défis extérieurs» (Extrait du discours royal à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 11ème législature).

Ce chantier stratégique vise à harmoniser les pratiques d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques, en vue d’une meilleure convergence entre elles, et à renforcer les capacités des ministères à ce sujet, souligne le ministère dans un communiqué. La finalité est de maximiser l’impact concret des politiques publiques dans la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens de notre pays.

Les objectifs de cette étude, menée avec l’assistance du cabinet international spécialisé en politiques publiques, Tony Blair Institute, sont d’une part de définir les exigences, outils et processus associés à la formulation et l’adoption de politiques publiques cohérentes, complémentaires et harmonieuses, et d’autre part, de définir les principes directeurs et les standards à appliquer durant la mise en œuvre des politiques publiques pour maximiser leur convergence, ajoute la même source.

Lors de cette réunion, l’accent a été mis sur la nécessité de produire dans le cadre de cette étude des outils concrets et rapidement actionnables, ayant vocation à renforcer les cadres et mécanismes existants, afin de faire de la convergence des politiques publiques un réflexe pour les décideurs.