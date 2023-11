Conventions de formation et d’insertion entre des fédérations professionnelles et les lauréats de l’École arts et métiers campus de Rabat

Conventions entre les fédérations professionnelles et l’École arts et métiers campus de Rabat.

Ces accords ont été signés par Mehdi Sebti, directeur de l’École arts et métiers campus de Rabat, Ali El Harti, président de la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables (FENELEC) et Abdelhamid Souiri, président de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques (FIMME). Ont également apposé leurs signatures, Hakim Abdelmoumen, président de l’Association marocaine pour l’industrie et la construction automobile (AMICA), et Adil Zaidi, président de la Fédération automobile (FA).

Selon un communiqué, ces conventions viennent en application des orientations du roi Mohammed VI adressées lors de son message à l’occasion de la 1ère édition de la Journée nationale de l’industrie, le 29 mars dernier à Casablanca, soulignant la nécessité d’assurer aux jeunes une formation de qualité au diapason des nouveaux besoins et ouverte sur les nouvelles technologies, dans le cadre d’un partenariat public-privé plus renforcé.

Ryad Mezzour a souligné que «ces conventions cadrent parfaitement avec les lignes directrices de la nouvelle stratégie industrielle nationale qui met le capital humain au cœur de ses priorités au même titre que l’innovation et la création d’emplois durable».

Et d’ajouter que «les conventions que nous venons de signer aujourd’hui permettront de créer un pont entre l’École arts et métiers de Rabat et le privé, afin d’assurer une meilleure adaptation des offres de formations de l’École aux besoins spécifiques des projets industriels, de renforcer les compétences managériales de ses étudiants et lauréats et de permettre à l’École une plus grande ouverture sur les technologies de pointe. C’est le fondement même de notre approche en matière de renforcement des compétences dans l’industrie», a-t-il estimé.

Lire aussi : Industrie: les grandes lignes de la nouvelle stratégie nationale dévoilée

Les conventions signées ont pour but l’accompagnement de l’École arts et métiers campus de Rabat par la FIMME, la FENELEC, l’AMICA et la FA dans les démarches de définition et choix des équipements destinés à la mise en place de ses offres de formations et l’appui à l’insertion professionnelle des lauréats de l’École au sein de l’écosystème des fédérations.

Elles permettront également la co-construction d’une offre de formation adaptée aux besoins de chaque écosystème, notamment en ce qui concerne l’industrie 4.0, en plus de l’accueil et l’encadrement des étudiants en bachelor et en licence professionnelle en stage d’insertion professionnelle (3e semestre), dans les ateliers-usines des entreprises membres des fédérations, via les dispositifs d’accompagnement d’insertion en vigueur.