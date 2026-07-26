Conformité fiscale: la révolution silencieuse du système déclaratif

Érigée en priorité stratégique par la Direction générale des impôts dans son dernier rapport annuel, la conformité fiscale volontaire s’impose désormais comme le pilier central de tout système fiscal déclaratif. Dans ce modèle, l’impôt repose sur un pacte implicite entre l’État et le contribuable, où la déclaration et le paiement spontanés découlent de la légitimité perçue du prélèvement et de son affectation à l’intérêt général.

Dans un entretien accordé au magazine hebdomadaire Challenge, l’expert-comptable Rachid Seddik-Seghir explique que le civisme fiscal constitue la traduction comportementale du consentement à l’impôt. Il représente l’attitude par laquelle le contribuable assume ses obligations sans qu’un contrôle ne soit nécessaire pour l’y contraindre. La conformité fiscale volontaire vise ainsi à institutionnaliser ce civisme. Les données chiffrées confirment la pertinence de cette approche: en 2025, les recettes spontanées ont représenté 93% des recettes fiscales globales, contre seulement 7% générées par le contrôle. Le contrôle demeure un levier correcteur, par nature secondaire face à l’adhésion volontaire.

Pour décliner concrètement cet objectif, plusieurs leviers complémentaires ont été actionnés. La digitalisation figure au premier rang de ces avancées: entre 2018 et 2024, les opérations dématérialisées sont passées de 10 à 24,5 millions, portées par le télépaiement et la télédéclaration. Le droit à l’erreur s’inscrit dans cette même logique en permettant de rectifier une déclaration sans pénalité. Néanmoins, la conformité volontaire ne se décrète pas et nécessite de réduire l’espace de l’évitement fiscal. C’est le sens de l’élargissement de la retenue à la source en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, qui déplace la responsabilité fiscale vers l’opérateur payeur, généralement mieux structuré, et sécurise le recouvrement à la source.

Cette dynamique s’appuie également sur la facturation électronique, fondée sur l’article 145-IX du Code général des impôts. «La facture devient un flux de données structurées, validé en temps réel par la plateforme de la DGI avant même sa transmission au client. Le déploiement, engagé en 2026 pour les grandes entreprises, vise à mettre fin aux fausses factures et à donner à l’administration une visibilité quasi instantanée sur les transactions», souligne Challenge.

Deux concepts clés viennent parachever ce dispositif. D’une part, la catégorisation fiscale, mécanisme prévu par l’article 164 bis du CGI, classe les entreprises selon leur niveau de conformité afin de leur réserver un traitement différencié, moins fréquent et plus fluide avec l’administration. Cette évaluation repose sur la régularité et la ponctualité des déclarations, la fiabilité de la comptabilité, la cohérence des informations déclarées sur plusieurs exercices, le respect des obligations fiscales ainsi que la qualité de l’historique relationnel. D’autre part, la réputation fiscale dépasse la seule relation avec l’administration pour renforcer la confiance des banques, des investisseurs et des partenaires économiques. Elle se matérialise notamment par l’attestation de régularité fiscale, désormais indispensable pour accéder aux marchés publics, au crédit bancaire ou à une cession d’entreprise.

Dans ce contexte, l’audit fiscal occupe un rôle pivot à trois moments distincts. En amont, l’audit préventif se concentre sur la régularité, à savoir la conformité légale des pratiques et la qualité des pièces justificatives formant le «bilan de santé» fiscal, ou sur la gestion fiscale globale. Cette démarche évalue la structuration de la fonction fiscale, l’efficacité du contrôle interne et le pilotage du risque, en identifiant les zones de fragilité avant qu’elles ne se matérialisent. Pendant le contrôle, l’audit devient un accompagnement visant à veiller au respect du formalisme et des délais qui conditionnent la régularité de la procédure, à construire l’argumentation face aux redressements notifiés et à sécuriser l’échange oral et contradictoire prévu par la charte du contribuable. Enfin, après la survenance du risque, il prend une dimension correctrice afin de tirer les enseignements des redressements et de corriger durablement les procédures internes défaillantes.

L’audit fiscal constitue l’outil permettant d’évaluer et de renforcer les cinq piliers de la réputation fiscale d’une entreprise: la fiabilité de sa comptabilité, la régularité de ses déclarations, sa maîtrise du risque fiscal, la qualité de sa gouvernance fiscale et la transparence de sa relation avec l’administration. «Il s’agit d’une démarche continue qui construit, dans la durée, la crédibilité fiscale de l’entreprise», explique Challenge.

Par ailleurs, la loi de finances 2026 simplifie le contrôle des personnes physiques soumises à la fois à la vérification de comptabilité et à l’examen de l’ensemble de leur situation fiscale (EESF). Jusqu’ici, un contribuable confronté simultanément à ces deux procédures recevait deux avis distincts, avec des calendriers propres à chacune d’elles. L’article 216-III du CGI, introduit par la LF 2026, autorise désormais l’administration à mener les deux contrôles de façon unifiée.