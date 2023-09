Comment le Start-Up Nation Finder peut stimuler les connexions entre entrepreneurs marocains et israéliens

Initiative de la Start-Up Nation Central (SNC), le Start-Up Nation Finder se positionne en facilitateur pour le Maroc ainsi que pour les autres pays désireux de tisser des liens forts avec l’innovation israélienne. Yariv Lotan, vice-président produit, développement et données à la SNC, le décrit non seulement comme une «porte d’entrée vers la nation des startups», mais également comme un véritable catalyseur pour renforcer les liens entre Rabat et Tel Aviv.

Concrètement, le Start-Up Nation Finder intervient en offrant un panorama exhaustif et détaillé de l’écosystème technologique israélien. Avec plus de 7.200 entreprises répertoriées, ainsi que des centaines d’innovateurs et d’investisseurs, cette plateforme dépasse le simple rôle d’une base de données. C’est avant tout un hub de connaissances et de networking, mettant en relation ses utilisateurs avec des acteurs clés de cet écosystème dynamique, fait observer Yariv Lotan.

Mais là où le Finder se distingue véritablement, c’est dans sa capacité à cibler précisément les besoins des entreprises marocaines. «Elles peuvent y repérer des sociétés ayant des bureaux au Maroc ou qui visent spécifiquement le marché marocain», souligne Yariv Lotan, ajoutant que «cette option permet de faciliter des collaborations, des investissements ou encore des partenariats technologiques».

Pour les investisseurs, c’est une chance inouïe de découvrir et de se connecter avec des entreprises technologiques israéliennes en phase avec leurs stratégies d’investissement. Quant aux startups et les entreprises établies, elles trouvent dans ce Finder une porte ouverte vers des investisseurs et des agents de recherche en innovation, ouvrant la voie à des financements et partenariats potentiels, ajoute-t-il.

Au-delà de sa vocation de mise en relation, le Start-Up Nation Finder aspire à être un espace d’interaction et d’échanges culturels et commerciaux, renforçant les liens économiques et stratégiques entre le Maroc et Israël. Comme l’affirme Yariv Lotan, c’est un «véritable espace d’interaction pour l’écosystème d’innovation», éliminant les distances et les frontières entre les acteurs mondiaux de l’innovation.