Combien d’or Bank Al-Maghrib conserve-t-elle dans ses coffres?

Au terme de l’année 2023, le stock d’or détenu par Bank Al-Maghrib est resté, sans surprise, quasi stable à 711.000 onces, soit l’équivalent de 22 tonnes, indique le rapport annuel de la Banque centrale, présenté au roi Mohammed VI fin juillet par son wali Abdellatif Jouahri.

En revanche, la contre-valeur de ces réserves affiche une hausse de 8% en glissement annuel, atteignant 14,53 milliards de dirhams, sous l’effet combiné de l’appréciation du cours de l’or (exprimé en dollar) et du dirham contre le dollar. Fin 2023, le prix de l’once d’or s’élevait à 20.439 dirhams, contre 18.985 dirhams une année auparavant.

Avoirs et placements en or détenus par Bank Al-Maghrib (Source: rapport annuel de BAM)

Fin 2023 Fin 2022 Prix de l’once d’or (en dirhams) 20.439 18.985 Quantité en onces d’or 711.032 711.032 Maroc 4.855 4.855 Étranger 706.177 706.177 Valeur de marché (en milliers de dirhams) 14.532.787 13.498.946 Stock d’or (en tonnes) 22,12 22,12

L’année 2023 est venue ainsi confirmer l’attitude conservatrice de la Banque centrale à l’égard de l’or. Celle-ci s’attache à maintenir inchangé son stock d’or, alors que d’autres parmi ses homologues ont massivement augmenté leurs achats du précieux métal.

Le Maroc, derrière l’Égypte

Dans le dernier classement publié par le Conseil mondial de l’Or (CMO), recensant les pays possédant les plus grandes réserves en or, le Maroc a perdu trois places et occupe désormais le 63 rang mondial, derrière l’Égypte (32ème, avec 127 tonnes), l’Algérie (26ème, avec 174 tonnes), le Kazakhstan (19ème, avec 299 tonnes), l’Arabie saoudite (17ème, avec 323 tonnes) ou encore la Turquie (11ème, avec 585 tonnes).

Au sommet du tableau, les États-Unis, avec leurs 8.133 tonnes, détiennent le plus grand stock d’or au monde. Ils sont talonnés par l’Allemagne (3.352 tonnes), l’Italie (2.452 tonnes) et la France (2.437 tonnes). Avec un stock d’or de 2.336 tonnes, la Russie figure quant à elle au 5ème rang mondial, devant la Chine (2.264 tonnes). Ce classement a été établi en se référant aux chiffres arrêtés à fin juin 2024.

Récemment questionné à ce sujet, le wali de l’institution d’émission a affirmé que les réserves en or au Maroc, représentant environ 6% des réserves totales de change, sont en accord avec la moyenne observée à l’échelle mondiale. «BAM suit une pratique courante dans la gestion de ses réserves en or», a fait savoir Abdellatif Jouahri, rappelant les trois principes fondamentaux qui guident la gestion des réserves de change de BAM que sont la sécurité, la liquidité, et le rendement.

La sécurité est le premier principe, assurant que les investissements sont réalisés dans des catégories à faible risque, comme les actifs notés «Triple A» ou «Double A», a précisé Jouahri. La liquidité est le deuxième principe, garantissant que les réserves peuvent être facilement converties en espèces pour répondre aux besoins du pays. Le rendement, bien qu’important, vient en dernier, la Banque centrale cherchant d’abord à sécuriser ses actifs et à les rendre liquides, avant de poursuivre un rendement optimal, a-t-il ajouté.

Plutôt des devises que de l’or

Jouahri a reconnu que, même si l’or est considéré comme une valeur refuge, sa gestion en tant que composante des réserves de change présente des défis spécifiques et doit être effectuée dans le respect des principes de la Banque centrale, notamment en termes de liquidité et de sécurité.

Il a également expliqué que l’or, contrairement aux devises, ne peut pas être utilisé aussi aisément pour des interventions immédiates sur le marché des changes, ce qui limite son utilité dans certaines situations urgentes de besoin de liquidité.