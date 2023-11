Classement: le Maroc en haut du podium africain en matière de tech

D’après un récent classement d’Insider Monkey, spécialiste de l’investissement, le Royaume est le pays le plus avancé technologiquement sur le continent africain. Avec un score total de 208, le pays occupe la première place sur 15 pays. C’est ce qu’indique le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du vendredi 24 novembre.

«Le pays a été le premier en Afrique à mettre en œuvre la 3G. Cependant, la 5G n’a pas encore été déployée dans le pays alors même que les principaux opérateurs de télécommunications au Maroc préparent sa transition», rappellent les auteurs.

L’Afrique du Sud arrive deuxième de ce classement, avec un score total de 207. Ce pays possède l’un des plus grands marchés de TIC d’Afrique, ce qui a incité de nombreuses grandes entreprises technologiques à créer des pôles régionaux en Afrique du Sud.

«Même si le secteur public est celui qui dépense le plus en informatique, les dépenses ont ralenti dans un contexte de ralentissement économique, comme c’est le cas dans la plupart des pays. Le gouvernement réalise également des investissements importants pour perfectionner les compétences et former plus d’un million de jeunes dans diverses industries technologiques, notamment la robotique, l’IA, les réseaux, le codage et le cloud computing», expliquent les auteurs.

L’Egypte arrive 3e du classement Insider Monkey, avec un score total de 164. Le secteur égyptien des technologies de l’information et des communications est l’une des principales raisons de sa croissance économique. «Au cours de l’exercice 2020/2021, il a connu une croissance d’environ 16%, bien supérieure à la croissance de son PIB. L’Égypte, l’un des pays les plus avancés technologiquement d’Afrique, a investi plus de 3 milliards de dollars dans le secteur des TIC en 2021», lit-on dans ce classement.

La 4e place du classement est occupée par le Rwanda, qui obtient un score total de 143. Ce pays est souvent loué pour le chemin parcouru au cours des trois dernières décennies. «Il est déjà connu en Afrique comme un pôle technologique, et le gouvernement a travaillé pour s’assurer qu’il attire plus d’investisseurs dans l’écosystème technologique», expliquent les auteurs.

Le Kenya boucle le top 5 de ce classement, avec un score total de 142. «Le gouvernement kenyan, dans le but de consolider la position du Kenya parmi les pays les plus avancés en matière de technologie au monde, est actuellement en train de créer un pôle technologique de 5.000 acres qui a été surnommé la savane africaine de silicium. Le président du pays tente également de convaincre les entreprises technologiques américaines d’y investir et promet un environnement favorable aux affaires», soulignent les auteurs.

Compte tenu de l’ampleur du retard de l’Afrique par rapport aux autres régions, bon nombre de ses pays ne figurent souvent pas dans des listes telles que le rapport sur la compétitivité numérique mondiale (World Digital Competitiveness Ranking). C’est pourquoi Insider Monkey s’est dirigé vers l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle pour évaluer les pays les plus avancés technologiquement d’Afrique, précise Le Matin.