Céréales: des mesures de soutien aux agriculteurs pour la commercialisation de leurs récoltes

Le gouvernement a annoncé des mesures de soutien aux agriculteurs pour la commercialisation de leurs récoltes de céréales de production nationale 2024. Ces mesures, qui ont fait l’objet d’une circulaire publiée le 29 avril par le ministère de l’Agriculture, portent notamment sur le soutien de la collecte du blé tendre d’une manière générale et du blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées, mais également sur l’achat des blés et produits dérivés par les unités de fabrication d’aliments composés.

Ainsi, pour le premier volet, la circulaire indique que le prix référentiel cible d’achat du blé tendre de la production nationale de la récolte 2024 est de 280 dirhams par quintal pour une qualité standard (voir annexe ci-contre). Ce prix intègre toutes les charges, taxes et marges inhérentes à l’achat auprès des producteurs et à la livraison à la minoterie industrielle. Il peut être, le cas échéant, assujetti à des bonifications ou à des réfactions qui sont librement négociables entre les parties concernées.

Caractéristiques du blé tendre standard

Poids Spécifique 77 KG/HL Impuretés Diverses 1% Grains Germés 1% Grains Cassés 2% Grains Echaudés 2,5% Orge 1%

Source : ONICL.

La période de collecte primable est fixée entre les 1er juin et 31 juillet 2024. Les organismes stockeurs (les commerçants en céréales, ainsi que les coopératives agricoles et leur union) bénéficieront d’une prime de magasinage de 2,50 dirhams par quintal par quinzaine pour le stockage du blé tendre.

L’octroi de la prime de magasinage est limité aux organismes stockeurs disposant d’une autorisation sanitaire de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). La première prime sera servie sur les stocks déclarés le 16 juin 2024 et toujours détenus au 30 juin 2024, et la dernière prime sera servie au titre de la deuxième quinzaine de décembre 2024. Les quantités de blé tendre éligible à la prime de magasinage doivent être livrées exclusivement à la minoterie industrielle. Le mode de stockage en plein air n’est pas éligible à la prime.

Prise en charge du coût de transport

Le coût de transport du blé tendre de production nationale à destination des zones excentrées (Ouarzazate, Errachidia et Guelmim) est pris en charge par l’État sur la base des forfaits arrêtés (voir tableau ci-contre).

Tarif de transport du blé tendre de production nationale par zone bénéficiaire

ZONE BENEFICIAIRE TARIF DE TRANSPORT DIRHAMS/QUINTAL (TTC) Errachidia 10.29 Guelmim 16.02 Ouarzazate 15,78

Source : ONICL.

Il est restitué par l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL) à la partie l’ayant supporté (organisme stockeur ou minoterie) au vu d’un état mensuel. Ne sont plus éligibles à la prise en charge du transport les quantités pour lesquelles les documents de paiement déposés après le sixième mois suivant le mois de livraison.

Pour le deuxième volet relatif au blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées, la circulaire rappelle que son acquisition peut faire l’objet d’appels d’offres qu’il lance pour les organismes stockeurs pour sa livraison aux moulins.

Les quantités de blé tendre adjugées dans le cadre des appels d’offres doivent être livrées à la minoterie industrielle au prix de cession uniforme de 258,80 dirhams le quintal pour une qualité standard, éventuellement majoré de bonifications ou minoré de réfactions selon un barème arrêté. Le prix offert doit intégrer les frais de stockage, la marge de l’intervenant ainsi que toute autre charge inhérente à l’achat de blé tendre.

Pour le troisième volet, la circulaire note que l’achat par les unités de fabrication des aliments composés du blé tendre meunier et du blé dur issus de la production locale n’est pas autorisé. Pour le blé tendre non meunier issu de la production nationale et les produits dérivés (farines et semoules), les modalités de leurs achats par les unités de fabrication d’aliments composés seront arrêtées par l’ONICL.

La circulaire indique également que des commissions régionales, composées de représentants de l’ONICL et éventuellement de représentants du ministère de l’Agriculture, procéderont au recensement des stocks détenus par les organismes stockeurs au début et en fin de la période de collecte primable.