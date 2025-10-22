CDG Developpement et Agency Africa remportent l’African Cristal award 2025

Lors de la 10ème édition de l’African Cristal Festival, un jury international de 19 représentants africains a décerné le Cristal Award de la catégorie Film Craft-oustanding animation à CDG developpement et Agency.Africa.

Une distinction prestigieuse qui vient récompenser un film institutionnel innovant et ambitieux, réalisé à l’occasion des 20 ans de CDG Développement — vingt années d’action, de transformation et de projets structurants pour le Maroc.

Pensé comme un voyage immersif et spectaculaire à travers le Royaume, ce film 3D, entièrement modélisé, célèbre un parcours exceptionnel et une vision d’avenir: celle d’un acteur majeur du développement territorial, engagé à construire des territoires plus durables, inclusifs et innovants.

Plus qu’un hommage au passé, ce film est une déclaration d’avenir— un manifeste visuel pour les vingt prochaines années, porté par la même exigence et la même vision avant-gardiste de CDG Développement à bâtir les territoires de demain.

Une réalisation signée Agency.Africa, le nouveau studio de production audiovisuelle dédié aux contenus de marque et campagnes publicitaires de l’agence digitale marocaine VOID, reconnue pour son exigence créative et son savoir-faire narratif au service des institutions et des marques en Afrique.