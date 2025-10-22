Economie

CDG Developpement et Agency Africa remportent l’African Cristal award 2025

Agency.Africa du groupe CDG a remporté l'African Cristal Awards 2025.

CDG Développement et Agency.Africa ont récemment remporté le Cristal Award décerné par un jury international composé de représentants de 19 pays africains, dans la catégorie Film Craft–Outstanding Animation, lors de la 10ème édition de l’African Cristal Festival 2025.

Par Contenu de marque
Le 22/10/2025 à 21h33

Lors de la 10ème édition de l’African Cristal Festival, un jury international de 19 représentants africains a décerné le Cristal Award de la catégorie Film Craft-oustanding animation à CDG developpement et Agency.Africa.

Une distinction prestigieuse qui vient récompenser un film institutionnel innovant et ambitieux, réalisé à l’occasion des 20 ans de CDG Développement — vingt années d’action, de transformation et de projets structurants pour le Maroc.

Lire aussi : Info360. Le groupe CDG à la rescousse pour accélérer le projet de l’Avenue royale à Casablanca

Pensé comme un voyage immersif et spectaculaire à travers le Royaume, ce film 3D, entièrement modélisé, célèbre un parcours exceptionnel et une vision d’avenir: celle d’un acteur majeur du développement territorial, engagé à construire des territoires plus durables, inclusifs et innovants.

Plus qu’un hommage au passé, ce film est une déclaration d’avenir— un manifeste visuel pour les vingt prochaines années, porté par la même exigence et la même vision avant-gardiste de CDG Développement à bâtir les territoires de demain.

Une réalisation signée Agency.Africa, le nouveau studio de production audiovisuelle dédié aux contenus de marque et campagnes publicitaires de l’agence digitale marocaine VOID, reconnue pour son exigence créative et son savoir-faire narratif au service des institutions et des marques en Afrique.

Par Contenu de marque
Le 22/10/2025 à 21h33
#CDG Developpement#award#Afrique#projets

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La Fondation CDG célèbre les lauréats de son programme DIGIT@ction

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Nomination. Mehdi El Kabbaj, nouveau directeur général adjoint de CDG Développement

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Groupe CDG: l’innovation et la transformation digitale pour accompagner les grands projets de l’État

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

À travers sa filiale INEE, CDG Développement s’engage dans la transition énergétique au Maroc

Articles les plus lus

1
Au cœur du réacteur de l’IMA, l’épicentre des talents marocains dans le secteur aéronautique
2
Un ‘spaceport’ entre Laâyoune et Dakhla?
3
Deux morts dans l’effondrement d’une maison à Derb Rmad à Casablanca: les riverains témoignent
4
Dix ans après la visite royale, la Faculté de médecine de Laâyoune révolutionne l’enseignement supérieur au Sahara
5
Sur instructions du Roi, accueil triomphal mercredi à Rabat pour les Champions du monde U20
6
Sahara: entre pirouettes et panique, Alger et le Polisario bidouillent une «proposition élargie»
7
«Je salue l’exploit du Maroc»: la directrice de l’UNESCO félicite les Lionceaux de l’Atlas après leur triomphe au Mondial U20
8
Le comédien Abdelkader Moutaa est décédé
Revues de presse

Voir plus