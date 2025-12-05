Economie

Casablanca: un franc succès pour le 3ème Salon de l’épargne

Au Salon de l'épargne à Casablanca (S.Bouchrit/Le360).

VidéoLe Salon de l’épargne a tenu récemment sa troisième édition à Casablanca. Organisé par Finances News Hebdo, l’événement a réuni les principaux acteurs de l’épargne (banques, assurances, sociétés de gestion) et a attiré un large public d’épargnants, d’investisseurs et de jeunes avec l’objectif de renforcer la culture financière, démocratiser l’investissement et offrir un lieu d’échange pédagogique sur la gestion de patrimoine.

Le Salon de l’épargne a confirmé son positionnement de rendez-vous incontournable pour les acteurs de l’épargne, de l’investissement et du marché des capitaux au Maroc. La troisième édition, organisée par Finances News Hebdo à Anfa Park à Casablanca, du 26 au 29 novembre 2025, a rencontré un vif succès. Cet événement s’est déroulé dans un contexte marqué par un intérêt accru du grand public pour les placements financiers.

Pendant quatre jours, l’événement a servi de plateforme de rencontres entre l’ensemble de l’écosystème financier et un public désireux de mieux comprendre les mécanismes de l’investissement et de la gestion patrimoniale. Les visiteurs ont pu échanger avec les représentants des banques, des compagnies d’assurances, des institutions financières, des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca et des acteurs de la gestion de patrimoine.

Le Salon s’est distingué par sa vocation pédagogique. Il a offert un lieu de dialogue ouvert autour des thématiques essentielles de la culture financière, de la planification de l’épargne et de la préparation de l’avenir financier des ménages. Des conférences, des ateliers pratiques et des rencontres avec des experts ont rythmé l’événement, contribuant ainsi à vulgariser les notions d’investissement et à encourager la participation du public aux marchés financiers.

Lire aussi : Le Maroc prépare un nouveau modèle de financement fondé sur l’épargne nationale

«Cette 3ème édition du salon de l’épargne vient dans un contexte particulier où les investisseurs particuliers, les personnes physiques commencent beaucoup à s’intéresser à la gestion de leurs finances», déclare Adil Hlimi, membre du comité d’organisation du Salon de l’Épargne, citant notamment «le développement récent de la Bourse de Casablanca mais également l’engouement qu’on voit pour les différents produits d’épargne».

«L’idée était de permettre aux personnes physiques comme vous et moi de venir dans un seul espace retrouver l’ensemble de cet écosystème, poser des questions et apprendre à mieux gérer ses finances», conclut-il.

