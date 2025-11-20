Le Salon de l’épargne revient du 26 au 29 novembre à Casablanca pour une troisième édition

Le Salon de l’épargne fera son retour du 26 au 29 novembre 2025 à Anfa Park, à Casablanca. Organisé par Finances News Hebdo, l’événement confirme son rôle de rendez-vous majeur des acteurs de l’épargne, de l’investissement et du marché des capitaux au Maroc. Cette troisième édition se déroule dans un contexte marqué par un intérêt croissant du public pour les placements financiers et la gestion de patrimoine.

Banques, compagnies d’assurances, institutions financières, sociétés cotées à la Bourse de Casablanca, sociétés de gestion et acteurs du conseil patrimonial seront au rendez-vous. Pendant quatre jours, ils iront à la rencontre des épargnants, investisseurs particuliers et jeunes souhaitant mieux comprendre les mécanismes de l’investissement.

Vulgarisation financière

Le Salon, accessible gratuitement au public, ambitionne de créer un espace pédagogique axé sur la culture financière, la planification de l’épargne et la préparation de l’avenir financier des ménages. Conférences, ateliers pratiques et rencontres avec des experts sont programmés afin de simplifier les notions clés de l’investissement et d’encourager une participation plus large du public aux marchés financiers.

À travers cette initiative, Finances News Hebdo «souhaite contribuer activement à la promotion de la culture financière au Maroc et à la démocratisation de l’investissement, dans un contexte où l’épargne constitue un levier stratégique pour le financement de l’économie nationale». L’événement s’inscrit dans la dynamique nationale visant à renforcer la confiance des citoyens dans les instruments financiers et à rapprocher davantage les marchés de capitaux du grand public.